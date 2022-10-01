Ребенок попал в больницу после смертельного ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург. Фото

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ДТП на Коммунальном мосту. Пермь, чп, дтп, гибдд, дпс, сгоревший автомобиль, коммунальный мост, пробки на дорогах
В полиции сообщили о погибших и пострадавших после ДТП (архивное фото) Фото:

В результате аварии, которая произошла на трассе Пермь — Екатеринбург, погибли 19-летний водитель и 43-летняя пассажирка легкового автомобиля. Травмы различной степени тяжести получили два пассажира: 20-летний молодой человек и 7-летний ребенок, сообщает прикамская полиция.

«1 октября в 02:20 на автодороге Пермь — Екатеринбург рядом с поселком Ергач произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, на 67-м км трассы 50-летний мужчина, управляя большегрузом „Ваф“, по не установленным причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с „Дэу Нексия“. В результате ДТП погибли 19-летний водитель и 43-летняя пассажирка легкового автомобиля. Кроме этого, травмы различной степени тяжести получили два пассажира „Дэу“: 20-летний молодой человек и 7-летний ребенок», — указано в сообщении полицейских в мессенджере Telegram.

Все получившие травмы были доставлены в больницу. В настоящее время проводится проверка по факту автоаварии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. URA.RU писало ранее о ДТП с погоней и пострадавшей. О происшествии тогда рассказали очевидцы.

От легковой машины практически ничего не осталось
Фото:

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В результате аварии, которая произошла на трассе Пермь — Екатеринбург, погибли 19-летний водитель и 43-летняя пассажирка легкового автомобиля. Травмы различной степени тяжести получили два пассажира: 20-летний молодой человек и 7-летний ребенок, сообщает прикамская полиция. «1 октября в 02:20 на автодороге Пермь — Екатеринбург рядом с поселком Ергач произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, на 67-м км трассы 50-летний мужчина, управляя большегрузом „Ваф“, по не установленным причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с „Дэу Нексия“. В результате ДТП погибли 19-летний водитель и 43-летняя пассажирка легкового автомобиля. Кроме этого, травмы различной степени тяжести получили два пассажира „Дэу“: 20-летний молодой человек и 7-летний ребенок», — указано в сообщении полицейских в мессенджере Telegram. Все получившие травмы были доставлены в больницу. В настоящее время проводится проверка по факту автоаварии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. URA.RU писало ранее о ДТП с погоней и пострадавшей. О происшествии тогда рассказали очевидцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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