Ребенок попал в больницу после смертельного ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург. Фото

01 октября 2022 в 11:02 Размер текста - 17 +

В полиции сообщили о погибших и пострадавших после ДТП (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В результате аварии, которая произошла на трассе Пермь — Екатеринбург, погибли 19-летний водитель и 43-летняя пассажирка легкового автомобиля. Травмы различной степени тяжести получили два пассажира: 20-летний молодой человек и 7-летний ребенок, сообщает прикамская полиция. «1 октября в 02:20 на автодороге Пермь — Екатеринбург рядом с поселком Ергач произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, на 67-м км трассы 50-летний мужчина, управляя большегрузом „Ваф“, по не установленным причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с „Дэу Нексия“. В результате ДТП погибли 19-летний водитель и 43-летняя пассажирка легкового автомобиля. Кроме этого, травмы различной степени тяжести получили два пассажира „Дэу“: 20-летний молодой человек и 7-летний ребенок», — указано в сообщении полицейских в мессенджере Telegram. Все получившие травмы были доставлены в больницу. В настоящее время проводится проверка по факту автоаварии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. URA.RU писало ранее о ДТП с погоней и пострадавшей. О происшествии тогда рассказали очевидцы. От легковой машины практически ничего не осталось Фото: telegram-канал «Полиция Прикамья»

В результате аварии, которая произошла на трассе Пермь — Екатеринбург, погибли 19-летний водитель и 43-летняя пассажирка легкового автомобиля. Травмы различной степени тяжести получили два пассажира: 20-летний молодой человек и 7-летний ребенок, сообщает прикамская полиция. «1 октября в 02:20 на автодороге Пермь — Екатеринбург рядом с поселком Ергач произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, на 67-м км трассы 50-летний мужчина, управляя большегрузом „Ваф“, по не установленным причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с „Дэу Нексия“. В результате ДТП погибли 19-летний водитель и 43-летняя пассажирка легкового автомобиля. Кроме этого, травмы различной степени тяжести получили два пассажира „Дэу“: 20-летний молодой человек и 7-летний ребенок», — указано в сообщении полицейских в мессенджере Telegram. Все получившие травмы были доставлены в больницу. В настоящее время проводится проверка по факту автоаварии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. URA.RU писало ранее о ДТП с погоней и пострадавшей. О происшествии тогда рассказали очевидцы.