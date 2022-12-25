Тюменские власти спасут сельское хозяйство от кризиса из-за санкций

26 декабря 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

Современные российские корма не подходят для благородных сортов рыбы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Тюменский департамент агропромышленного комплекса нашел замену иностранным кормам, которые используются в рыбоводстве. Об этом на пресс-конференции рассказал директор департамента Владимир Чейметов. По его словам, Тюменская область сможет обеспечить местные хозяйства необходимыми добавками самостоятельно. «Мы сможем производить нужные корма не только для себя, но и планируем поделиться ими с соседними регионами. Сейчас уже идет разработка обогащенного всеми нужными элементами комбикорма, который полностью заменит импортный», — отметил Чейметов. По его словам, до настоящего момента все благородные сорта рыбы (сиговые, форелевые, осетровые — прим. ред.) выращивали с использованием импортных кормов. В 2022 году запасов едва хватило, чтобы сохранить темпы производства. Товарную рыбу производят в Сладково, Червишево, Казанском районе. Общий объем производства по итогам года превысил 3,5 тыс. тонн. Дефицит импортных кормов возник на фоне санкций, введенных странами Евросоюза и США против России. Экономические меры воздействия запущены в ответ на специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале в феврале 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин.

Тюменский департамент агропромышленного комплекса нашел замену иностранным кормам, которые используются в рыбоводстве. Об этом на пресс-конференции рассказал директор департамента Владимир Чейметов. По его словам, Тюменская область сможет обеспечить местные хозяйства необходимыми добавками самостоятельно. «Мы сможем производить нужные корма не только для себя, но и планируем поделиться ими с соседними регионами. Сейчас уже идет разработка обогащенного всеми нужными элементами комбикорма, который полностью заменит импортный», — отметил Чейметов. По его словам, до настоящего момента все благородные сорта рыбы (сиговые, форелевые, осетровые — прим. ред.) выращивали с использованием импортных кормов. В 2022 году запасов едва хватило, чтобы сохранить темпы производства. Товарную рыбу производят в Сладково, Червишево, Казанском районе. Общий объем производства по итогам года превысил 3,5 тыс. тонн. Дефицит импортных кормов возник на фоне санкций, введенных странами Евросоюза и США против России. Экономические меры воздействия запущены в ответ на специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале в феврале 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин.