25 декабря 2022
24 декабря 2022
23 декабря 2022

Тюменские власти спасут сельское хозяйство от кризиса из-за санкций

© Служба новостей «URA.RU»
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Форелевая ферма Уральской рыбной компании. Свердловская область, Заречный, рыба, мальки, форель, форелевое хозяйство, разведение рыбы, малек
Современные российские корма не подходят для благородных сортов рыбы Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Тюменский департамент агропромышленного комплекса нашел замену иностранным кормам, которые используются в рыбоводстве. Об этом на пресс-конференции рассказал директор департамента Владимир Чейметов. По его словам, Тюменская область сможет обеспечить местные хозяйства необходимыми добавками самостоятельно.

«Мы сможем производить нужные корма не только для себя, но и планируем поделиться ими с соседними регионами. Сейчас уже идет разработка обогащенного всеми нужными элементами комбикорма, который полностью заменит импортный», — отметил Чейметов.

По его словам, до настоящего момента все благородные сорта рыбы (сиговые, форелевые, осетровые — прим. ред.) выращивали с использованием импортных кормов. В 2022 году запасов едва хватило, чтобы сохранить темпы производства. Товарную рыбу производят в Сладково, Червишево, Казанском районе. Общий объем производства по итогам года превысил 3,5 тыс. тонн.

Дефицит импортных кормов возник на фоне санкций, введенных странами Евросоюза и США против России. Экономические меры воздействия запущены в ответ на специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале в феврале 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин.

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Тюменский департамент агропромышленного комплекса нашел замену иностранным кормам, которые используются в рыбоводстве. Об этом на пресс-конференции рассказал директор департамента Владимир Чейметов. По его словам, Тюменская область сможет обеспечить местные хозяйства необходимыми добавками самостоятельно. «Мы сможем производить нужные корма не только для себя, но и планируем поделиться ими с соседними регионами. Сейчас уже идет разработка обогащенного всеми нужными элементами комбикорма, который полностью заменит импортный», — отметил Чейметов. По его словам, до настоящего момента все благородные сорта рыбы (сиговые, форелевые, осетровые — прим. ред.) выращивали с использованием импортных кормов. В 2022 году запасов едва хватило, чтобы сохранить темпы производства. Товарную рыбу производят в Сладково, Червишево, Казанском районе. Общий объем производства по итогам года превысил 3,5 тыс. тонн. Дефицит импортных кормов возник на фоне санкций, введенных странами Евросоюза и США против России. Экономические меры воздействия запущены в ответ на специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале в феврале 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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