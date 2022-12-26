26 декабря 2022

Губернатор ХМАО передала три автомобиля ЦВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
Губернатор ХМАО совместно с главой Гумкорпуса передала автомобили в ЦВО Фото:

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и председатель Гумкорпуса Эдуард Логинов передали три новых автомобиля «Нива» в центральный военный округ. Об этом сообщается в telegram-канале волонтерской организации.

«Машины были приобретены общественной организацией „Содружество“ на средства, собранные неравнодушными югорчанами. Три „Нивы“ переданы Натальей Комаровой и Эдуардом Логиновым», — отмечают в telegram-канале Гумкорпуса.

Ранее URA.RU рассказывало, что объем помощи ЛДНР, Запорожью и Херсонщине, в том числе военным в секторе СВО со стороны Югры превысил 700 тонн. Из них 68 тонн передано в поддержку военнослужащих.

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и председатель Гумкорпуса Эдуард Логинов передали три новых автомобиля «Нива» в центральный военный округ. Об этом сообщается в telegram-канале волонтерской организации. «Машины были приобретены общественной организацией „Содружество“ на средства, собранные неравнодушными югорчанами. Три „Нивы“ переданы Натальей Комаровой и Эдуардом Логиновым», — отмечают в telegram-канале Гумкорпуса. Ранее URA.RU рассказывало, что объем помощи ЛДНР, Запорожью и Херсонщине, в том числе военным в секторе СВО со стороны Югры превысил 700 тонн. Из них 68 тонн передано в поддержку военнослужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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