Губернатор ХМАО передала три автомобиля ЦВО

27 декабря 2022 в 11:28 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО совместно с главой Гумкорпуса передала автомобили в ЦВО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и председатель Гумкорпуса Эдуард Логинов передали три новых автомобиля «Нива» в центральный военный округ. Об этом сообщается в telegram-канале волонтерской организации. «Машины были приобретены общественной организацией „Содружество“ на средства, собранные неравнодушными югорчанами. Три „Нивы“ переданы Натальей Комаровой и Эдуардом Логиновым», — отмечают в telegram-канале Гумкорпуса. Ранее URA.RU рассказывало, что объем помощи ЛДНР, Запорожью и Херсонщине, в том числе военным в секторе СВО со стороны Югры превысил 700 тонн. Из них 68 тонн передано в поддержку военнослужащих.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и председатель Гумкорпуса Эдуард Логинов передали три новых автомобиля «Нива» в центральный военный округ. Об этом сообщается в telegram-канале волонтерской организации. «Машины были приобретены общественной организацией „Содружество“ на средства, собранные неравнодушными югорчанами. Три „Нивы“ переданы Натальей Комаровой и Эдуардом Логиновым», — отмечают в telegram-канале Гумкорпуса. Ранее URA.RU рассказывало, что объем помощи ЛДНР, Запорожью и Херсонщине, в том числе военным в секторе СВО со стороны Югры превысил 700 тонн. Из них 68 тонн передано в поддержку военнослужащих.