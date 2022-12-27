Суд вынес приговор свердловчанину, который сжег любовницу с ее детьми

28 декабря 2022 в 11:11 Размер текста - 17 +

Насртдинов сжег мать с детьми в сентябре 2021 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Кировграда Виталий Насртдинов, который зарезал и сжег мать с двумя ее детьми-близнецами, приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Свердловского областного суда. «Суд постановил назначить Насртдинову наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в решении суда. Свердловская прокуратура просила о максимальном наказании для мужчины. Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 сентября 2021 года. Подруга Насртдинова познакомилась с ним на автомойке, где он работал, после чего пригласила к себе. В квартире в этот момент были двое детей. Выпив, Насртдинов обезумел, изнасиловал подругу, а затем избивал, пока та не умерла. После этого он зарезал двух детей-близнецов и сжег квартиру, чтобы скрыть следы убийства. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области URA.RU сообщили, что перед тем как уйти, мужчина забрал из дома кольца, цепочку, кулон и пару сережек. Полицейские поймали свердловчанина на автомойке. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина был ранее судим за грабеж, угон, вымогательство и убийство.

Житель Кировграда Виталий Насртдинов, который зарезал и сжег мать с двумя ее детьми-близнецами, приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Свердловского областного суда. «Суд постановил назначить Насртдинову наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в решении суда. Свердловская прокуратура просила о максимальном наказании для мужчины. Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 сентября 2021 года. Подруга Насртдинова познакомилась с ним на автомойке, где он работал, после чего пригласила к себе. В квартире в этот момент были двое детей. Выпив, Насртдинов обезумел, изнасиловал подругу, а затем избивал, пока та не умерла. После этого он зарезал двух детей-близнецов и сжег квартиру, чтобы скрыть следы убийства. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области URA.RU сообщили, что перед тем как уйти, мужчина забрал из дома кольца, цепочку, кулон и пару сережек. Полицейские поймали свердловчанина на автомойке. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина был ранее судим за грабеж, угон, вымогательство и убийство.