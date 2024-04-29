Главный танковый завод РФ показал, как круглосуточно производит технику для СВО. Видео

30 апреля 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

УВЗ является крупнейшим поставщиком военной техники для Минобороны РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») показал, как создаются танки для Минобороны РФ, которые отправляются на СВО. Видео появилось в telegram-канале предприятия. «На заводе производят самые современные танки Т-72Б3М и Т-90М „Прорыв“. Сотрудники предприятия работают в круглосуточном режиме, постоянно наращивая объемы производства бронетехники и совершенствуя их с учетом пожеланий бойцов», — рассказали в пресс-службе. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для российских военных. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Как сообщали представители завода, главная мотивация сотрудников — это патриотизм, благодаря которому им удается работать в ускоренном темпе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») показал, как создаются танки для Минобороны РФ, которые отправляются на СВО. Видео появилось в telegram-канале предприятия. «На заводе производят самые современные танки Т-72Б3М и Т-90М „Прорыв“. Сотрудники предприятия работают в круглосуточном режиме, постоянно наращивая объемы производства бронетехники и совершенствуя их с учетом пожеланий бойцов», — рассказали в пресс-службе. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для российских военных. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Как сообщали представители завода, главная мотивация сотрудников — это патриотизм, благодаря которому им удается работать в ускоренном темпе.