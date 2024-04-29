29 апреля 2024

Главный танковый завод РФ показал, как круглосуточно производит технику для СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сдача десятитысячного универсального вагона Уралвагонзавода. Нижний Тагил, увз, уралвагонзавод
УВЗ является крупнейшим поставщиком военной техники для Минобороны РФ Фото:

«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») показал, как создаются танки для Минобороны РФ, которые отправляются на СВО. Видео появилось в telegram-канале предприятия.

«На заводе производят самые современные танки Т-72Б3М и Т-90М „Прорыв“. Сотрудники предприятия работают в круглосуточном режиме, постоянно наращивая объемы производства бронетехники и совершенствуя их с учетом пожеланий бойцов», — рассказали в пресс-службе.

«Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для российских военных. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Как сообщали представители завода, главная мотивация сотрудников — это патриотизм, благодаря которому им удается работать в ускоренном темпе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») показал, как создаются танки для Минобороны РФ, которые отправляются на СВО. Видео появилось в telegram-канале предприятия. «На заводе производят самые современные танки Т-72Б3М и Т-90М „Прорыв“. Сотрудники предприятия работают в круглосуточном режиме, постоянно наращивая объемы производства бронетехники и совершенствуя их с учетом пожеланий бойцов», — рассказали в пресс-службе. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для российских военных. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Как сообщали представители завода, главная мотивация сотрудников — это патриотизм, благодаря которому им удается работать в ускоренном темпе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...