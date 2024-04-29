Мэр Екатеринбурга попросит миллионеров сброситься на зимний сад в элитном квартале. Фото

Алексей Орлов анонсировал строительство зимнего сада в центре Екатеринбурга

30 апреля 2024 в 19:49 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов вынашивает смелый план уже несколько лет (фото с недавнего субботника) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов наконец решился снести ветхие теплицы у дендропарка на ул. 8 Марта, расположенные в сотне метров от штаб-квартиры «Русской медной компании» (РМК) и элитного клубного дома «Ривьера». На месте цветников с уникальными растениями появится зимний сад, рассказал URA.RU Орлов. Профинансировать проект будет предложено как раз истеблишменту, вынужденному наблюдать из своих окон средневековье. Эту задумку Орлов обсуждал с губернатором Евгением Куйвашевым еще два года назад. Но была проблема с деньгами. Вероятно, сейчас есть появилось понимание, что они все же появятся. «Мы сейчас начали проектировать тепличный комплекс на площадке в дендрарии на улице Первомайской. Планируем там построить новые теплицы, перевезти все растения туда. Это все снести, здесь [в дендрарии на 8 Марта] построить новый современный зимний сад — чтобы он красиво смотрелся, светился. Будем и из бюджета [средства] выделять, и у бизнеса спрашивать, который [старыми теплицами сейчас] „любуется“», — описал свой план мэр. Первые поручения он уже дал, но сроки пока не озвучиваются. Такую картину горожане наблюдают с недавно отремонтированной набережной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В сотне метров — штаб-квартира РМК, одна из городских достопримечательностей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов наконец решился снести ветхие теплицы у дендропарка на ул. 8 Марта, расположенные в сотне метров от штаб-квартиры «Русской медной компании» (РМК) и элитного клубного дома «Ривьера». На месте цветников с уникальными растениями появится зимний сад, рассказал URA.RU Орлов. Профинансировать проект будет предложено как раз истеблишменту, вынужденному наблюдать из своих окон средневековье. Эту задумку Орлов обсуждал с губернатором Евгением Куйвашевым еще два года назад. Но была проблема с деньгами. Вероятно, сейчас есть появилось понимание, что они все же появятся. «Мы сейчас начали проектировать тепличный комплекс на площадке в дендрарии на улице Первомайской. Планируем там построить новые теплицы, перевезти все растения туда. Это все снести, здесь [в дендрарии на 8 Марта] построить новый современный зимний сад — чтобы он красиво смотрелся, светился. Будем и из бюджета [средства] выделять, и у бизнеса спрашивать, который [старыми теплицами сейчас] „любуется“», — описал свой план мэр. Первые поручения он уже дал, но сроки пока не озвучиваются.