29 апреля 2024

Мэр Екатеринбурга попросит миллионеров сброситься на зимний сад в элитном квартале. Фото

Алексей Орлов анонсировал строительство зимнего сада в центре Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Субботник администрации Екатеринбурга в дендрарии на улице 8 марта. Екатеринбург, орлов алексей
Алексей Орлов вынашивает смелый план уже несколько лет (фото с недавнего субботника) Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов наконец решился снести ветхие теплицы у дендропарка на ул. 8 Марта, расположенные в сотне метров от штаб-квартиры «Русской медной компании» (РМК) и элитного клубного дома «Ривьера». На месте цветников с уникальными растениями появится зимний сад, рассказал URA.RU Орлов. Профинансировать проект будет предложено как раз истеблишменту, вынужденному наблюдать из своих окон средневековье.

Эту задумку Орлов обсуждал с губернатором Евгением Куйвашевым еще два года назад. Но была проблема с деньгами. Вероятно, сейчас есть появилось понимание, что они все же появятся.

«Мы сейчас начали проектировать тепличный комплекс на площадке в дендрарии на улице Первомайской. Планируем там построить новые теплицы, перевезти все растения туда. Это все снести, здесь [в дендрарии на 8 Марта] построить новый современный зимний сад — чтобы он красиво смотрелся, светился. Будем и из бюджета [средства] выделять, и у бизнеса спрашивать, который [старыми теплицами сейчас] „любуется“», — описал свой план мэр. Первые поручения он уже дал, но сроки пока не озвучиваются.

Теплицы дендрария на улице 8 марта. Екатеринбург
Такую картину горожане наблюдают с недавно отремонтированной набережной
Фото:
Теплицы дендрария на улице 8 марта. Екатеринбург
В сотне метров — штаб-квартира РМК, одна из городских достопримечательностей
Фото:

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов наконец решился снести ветхие теплицы у дендропарка на ул. 8 Марта, расположенные в сотне метров от штаб-квартиры «Русской медной компании» (РМК) и элитного клубного дома «Ривьера». На месте цветников с уникальными растениями появится зимний сад, рассказал URA.RU Орлов. Профинансировать проект будет предложено как раз истеблишменту, вынужденному наблюдать из своих окон средневековье. Эту задумку Орлов обсуждал с губернатором Евгением Куйвашевым еще два года назад. Но была проблема с деньгами. Вероятно, сейчас есть появилось понимание, что они все же появятся. «Мы сейчас начали проектировать тепличный комплекс на площадке в дендрарии на улице Первомайской. Планируем там построить новые теплицы, перевезти все растения туда. Это все снести, здесь [в дендрарии на 8 Марта] построить новый современный зимний сад — чтобы он красиво смотрелся, светился. Будем и из бюджета [средства] выделять, и у бизнеса спрашивать, который [старыми теплицами сейчас] „любуется“», — описал свой план мэр. Первые поручения он уже дал, но сроки пока не озвучиваются.
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