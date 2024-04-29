Глава Екатеринбурга Алексей Орлов наконец решился снести ветхие теплицы у дендропарка на ул. 8 Марта, расположенные в сотне метров от штаб-квартиры «Русской медной компании» (РМК) и элитного клубного дома «Ривьера». На месте цветников с уникальными растениями появится зимний сад, рассказал URA.RU Орлов. Профинансировать проект будет предложено как раз истеблишменту, вынужденному наблюдать из своих окон средневековье.
Эту задумку Орлов обсуждал с губернатором Евгением Куйвашевым еще два года назад. Но была проблема с деньгами. Вероятно, сейчас есть появилось понимание, что они все же появятся.
«Мы сейчас начали проектировать тепличный комплекс на площадке в дендрарии на улице Первомайской. Планируем там построить новые теплицы, перевезти все растения туда. Это все снести, здесь [в дендрарии на 8 Марта] построить новый современный зимний сад — чтобы он красиво смотрелся, светился. Будем и из бюджета [средства] выделять, и у бизнеса спрашивать, который [старыми теплицами сейчас] „любуется“», — описал свой план мэр. Первые поручения он уже дал, но сроки пока не озвучиваются.
Такую картину горожане наблюдают с недавно отремонтированной набережной
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов наконец решился снести ветхие теплицы у дендропарка на ул. 8 Марта, расположенные в сотне метров от штаб-квартиры «Русской медной компании» (РМК) и элитного клубного дома «Ривьера». На месте цветников с уникальными растениями появится зимний сад, рассказал URA.RU Орлов. Профинансировать проект будет предложено как раз истеблишменту, вынужденному наблюдать из своих окон средневековье. Эту задумку Орлов обсуждал с губернатором Евгением Куйвашевым еще два года назад. Но была проблема с деньгами. Вероятно, сейчас есть появилось понимание, что они все же появятся. «Мы сейчас начали проектировать тепличный комплекс на площадке в дендрарии на улице Первомайской. Планируем там построить новые теплицы, перевезти все растения туда. Это все снести, здесь [в дендрарии на 8 Марта] построить новый современный зимний сад — чтобы он красиво смотрелся, светился. Будем и из бюджета [средства] выделять, и у бизнеса спрашивать, который [старыми теплицами сейчас] „любуется“», — описал свой план мэр. Первые поручения он уже дал, но сроки пока не озвучиваются.