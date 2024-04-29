29 апреля 2024
28 апреля 2024

В Екатеринбурге необычный случай привел к находке угнанного автомобиля

© Служба новостей «URA.RU»
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Место падения бпла на Карамышевской набережной недалеко от ГКБ №67. Москва, полиция, мвд россии
В полиции подтвердили, что автомобиль угнан Фото:

В Екатеринбурге произошел необычный случай, связанный с угоном автомобиля. Девочка подошла к местному жителю Дмитрию в супермаркете и сообщила о странном мужчине в перчатках, который бросил машину и скрылся. Об этом рассказал сам очевидец.

«Я стоял за покупками, а она тут обратилась. Сказала, что видела, как из какой-то машины выбежал мужчина в перчатках. Машину бросил и убежал. Я вызвал полицию, оказывается, машина в угоне, а ее номера — липовые, они вообще с другого автомобиля», — рассказал Дмитрий E1.ru.

Полиция подтвердила, что автомобиль действительно числился в угнанных, а номерные знаки на нем были поддельными. Дмитрий предположил, что воры планировали разобрать машину на запчасти, но что-то их спугнуло.

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В Екатеринбурге произошел необычный случай, связанный с угоном автомобиля. Девочка подошла к местному жителю Дмитрию в супермаркете и сообщила о странном мужчине в перчатках, который бросил машину и скрылся. Об этом рассказал сам очевидец. «Я стоял за покупками, а она тут обратилась. Сказала, что видела, как из какой-то машины выбежал мужчина в перчатках. Машину бросил и убежал. Я вызвал полицию, оказывается, машина в угоне, а ее номера — липовые, они вообще с другого автомобиля», — рассказал Дмитрий E1.ru. Полиция подтвердила, что автомобиль действительно числился в угнанных, а номерные знаки на нем были поддельными. Дмитрий предположил, что воры планировали разобрать машину на запчасти, но что-то их спугнуло.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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