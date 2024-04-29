В Екатеринбурге необычный случай привел к находке угнанного автомобиля

30 апреля 2024 в 04:53 Размер текста - 17 +

В полиции подтвердили, что автомобиль угнан Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Екатеринбурге произошел необычный случай, связанный с угоном автомобиля. Девочка подошла к местному жителю Дмитрию в супермаркете и сообщила о странном мужчине в перчатках, который бросил машину и скрылся. Об этом рассказал сам очевидец. «Я стоял за покупками, а она тут обратилась. Сказала, что видела, как из какой-то машины выбежал мужчина в перчатках. Машину бросил и убежал. Я вызвал полицию, оказывается, машина в угоне, а ее номера — липовые, они вообще с другого автомобиля», — рассказал Дмитрий E1.ru. Полиция подтвердила, что автомобиль действительно числился в угнанных, а номерные знаки на нем были поддельными. Дмитрий предположил, что воры планировали разобрать машину на запчасти, но что-то их спугнуло. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге произошел необычный случай, связанный с угоном автомобиля. Девочка подошла к местному жителю Дмитрию в супермаркете и сообщила о странном мужчине в перчатках, который бросил машину и скрылся. Об этом рассказал сам очевидец. «Я стоял за покупками, а она тут обратилась. Сказала, что видела, как из какой-то машины выбежал мужчина в перчатках. Машину бросил и убежал. Я вызвал полицию, оказывается, машина в угоне, а ее номера — липовые, они вообще с другого автомобиля», — рассказал Дмитрий E1.ru. Полиция подтвердила, что автомобиль действительно числился в угнанных, а номерные знаки на нем были поддельными. Дмитрий предположил, что воры планировали разобрать машину на запчасти, но что-то их спугнуло.