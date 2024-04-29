29 апреля 2024

В Екатеринбурге питбайкер на полной скорости влетел в стену дома. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция и ДПС. Тюмень, полицейские, полиция, сотрудники полиции, наряд полиции
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего Фото:

В Екатеринбурге 28 апреля питбайкер не справился с управлением и влетел в стену дома по адресу Физкультурников, 2А. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Свердловской области.

«Предварительно установлено, что 29-летний водитель питбайка „BSE-PH10“, при движении по внутридворовой территории улицы Физкультурников не обеспечил постоянный контроль за управлением транспортным средством, в результате чего допустил наезд на стену жилого многоквартирного дома. В результате ДТП водитель питбайка „BSE-PH10“ получил травмы в виде открытого перелома кости левого предплечья. Бригадой скорой помощи госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы», — сказано в посте в telegram-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство.

Установлено, что водитель управлял питбайком без соответствующих прав и защитного снаряжения. Несмотря на отрицательный результат теста на алкоголь, в его отношении составлены административные материалы за нарушение правил дорожного движения.

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В Екатеринбурге 28 апреля питбайкер не справился с управлением и влетел в стену дома по адресу Физкультурников, 2А. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Свердловской области. «Предварительно установлено, что 29-летний водитель питбайка „BSE-PH10“, при движении по внутридворовой территории улицы Физкультурников не обеспечил постоянный контроль за управлением транспортным средством, в результате чего допустил наезд на стену жилого многоквартирного дома. В результате ДТП водитель питбайка „BSE-PH10“ получил травмы в виде открытого перелома кости левого предплечья. Бригадой скорой помощи госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы», — сказано в посте в telegram-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство. Установлено, что водитель управлял питбайком без соответствующих прав и защитного снаряжения. Несмотря на отрицательный результат теста на алкоголь, в его отношении составлены административные материалы за нарушение правил дорожного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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