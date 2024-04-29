В Екатеринбурге питбайкер на полной скорости влетел в стену дома. Видео

30 апреля 2024 в 22:39 Размер текста - 17 +

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге 28 апреля питбайкер не справился с управлением и влетел в стену дома по адресу Физкультурников, 2А. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Свердловской области. «Предварительно установлено, что 29-летний водитель питбайка „BSE-PH10“, при движении по внутридворовой территории улицы Физкультурников не обеспечил постоянный контроль за управлением транспортным средством, в результате чего допустил наезд на стену жилого многоквартирного дома. В результате ДТП водитель питбайка „BSE-PH10“ получил травмы в виде открытого перелома кости левого предплечья. Бригадой скорой помощи госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы», — сказано в посте в telegram-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство. Установлено, что водитель управлял питбайком без соответствующих прав и защитного снаряжения. Несмотря на отрицательный результат теста на алкоголь, в его отношении составлены административные материалы за нарушение правил дорожного движения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 28 апреля питбайкер не справился с управлением и влетел в стену дома по адресу Физкультурников, 2А. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Свердловской области. «Предварительно установлено, что 29-летний водитель питбайка „BSE-PH10“, при движении по внутридворовой территории улицы Физкультурников не обеспечил постоянный контроль за управлением транспортным средством, в результате чего допустил наезд на стену жилого многоквартирного дома. В результате ДТП водитель питбайка „BSE-PH10“ получил травмы в виде открытого перелома кости левого предплечья. Бригадой скорой помощи госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы», — сказано в посте в telegram-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство. Установлено, что водитель управлял питбайком без соответствующих прав и защитного снаряжения. Несмотря на отрицательный результат теста на алкоголь, в его отношении составлены административные материалы за нарушение правил дорожного движения.