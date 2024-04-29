В Екатеринбурге на Эльмаше загорелась пятиэтажка. Фото

30 апреля 2024 в 02:46 Размер текста - 17 +

Благодаря пожарным удалось избежать большого количества жертв (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге на Эльмаше ночью 29 апреля загорелся многоквартирный жилой дом по адресу Таганская, 6. Пожарные спасли 11 человек, включая 5 детей, но один человек пострадал. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области. «Пожар произошел в квартире на третьем этаже, где загорелось домашнее имущество на площади 10 квадратных метров. Из здания эвакуировались 45 человек, среди которых 15 детей. Огнеборцы, при помощи спасательных устройств из задымленных помещений спасли 11 человек из них 5 детей. В результате происшествия пострадал 1 человек», — сказано в посте в telegram-канале ведомства. На месте работали 4 единицы спецтехники и 14 сотрудников МЧС, которые оперативно справились с возгоранием и задымлением, предотвратив более серьезные последствия. Благодаря профессионализму огнеборцев удалось избежать значительного числа пострадавших. МЧС Свердловская область Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на Эльмаше ночью 29 апреля загорелся многоквартирный жилой дом по адресу Таганская, 6. Пожарные спасли 11 человек, включая 5 детей, но один человек пострадал. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области. «Пожар произошел в квартире на третьем этаже, где загорелось домашнее имущество на площади 10 квадратных метров. Из здания эвакуировались 45 человек, среди которых 15 детей. Огнеборцы, при помощи спасательных устройств из задымленных помещений спасли 11 человек из них 5 детей. В результате происшествия пострадал 1 человек», — сказано в посте в telegram-канале ведомства. На месте работали 4 единицы спецтехники и 14 сотрудников МЧС, которые оперативно справились с возгоранием и задымлением, предотвратив более серьезные последствия. Благодаря профессионализму огнеборцев удалось избежать значительного числа пострадавших.