Капитан «Металлурга» Яковлев порвал легкое в последнем матче с «Автомобилистом»

30 апреля 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Егор Яковлев порвал легкое в последнем матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ Фото: Илья Московец © URA.RU У капитана команды «Металлург» (Магнитогорск, Челябинская область) Егора Яковлева порвалось легкое во время последней игры с командой «Автомобилист» (Екаберинбург) в полуфинале плей-офф КХЛ. Травму хоккеист получил во время броска шайбы игроком свердловской команды Стефаном Да Коста. «Стефан Да Коста бросал. Шайба попала мне в спину. А у француза бросок сильный. В результате — компрессионный удар, от которого у меня порвалось легкое», — сообщил Яковлев в интервью корреспонденту КХЛ. Травму Яковлев получил в седьмом матче серии полуфинала. В последней игре «Магнитка» обошла «Автомобилист» со счетом 3:2, общий счет серии составил 4:3. После стало известно, что Яковлев пропустит стартовые матчи с ярославским «Локомотивом» из-за травмы. В рамках плей-офф Кубка Гагарина 2024 года защитник провел 19 встреч, отметившись двумя заброшенными шайбами и двумя голевыми передачами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У капитана команды «Металлург» (Магнитогорск, Челябинская область) Егора Яковлева порвалось легкое во время последней игры с командой «Автомобилист» (Екаберинбург) в полуфинале плей-офф КХЛ. Травму хоккеист получил во время броска шайбы игроком свердловской команды Стефаном Да Коста. «Стефан Да Коста бросал. Шайба попала мне в спину. А у француза бросок сильный. В результате — компрессионный удар, от которого у меня порвалось легкое», — сообщил Яковлев в интервью корреспонденту КХЛ. Травму Яковлев получил в седьмом матче серии полуфинала. В последней игре «Магнитка» обошла «Автомобилист» со счетом 3:2, общий счет серии составил 4:3. После стало известно, что Яковлев пропустит стартовые матчи с ярославским «Локомотивом» из-за травмы. В рамках плей-офф Кубка Гагарина 2024 года защитник провел 19 встреч, отметившись двумя заброшенными шайбами и двумя голевыми передачами.