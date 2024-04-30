Капитан «Металлурга» Яковлев порвал легкое в последнем матче с «Автомобилистом»

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«Автомобилист» – «Металлург». Плей-офф. Екатеринбург, яковлев егор
Егор Яковлев порвал легкое в последнем матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ Фото:

У капитана команды «Металлург» (Магнитогорск, Челябинская область) Егора Яковлева порвалось легкое во время последней игры с командой «Автомобилист» (Екаберинбург) в полуфинале плей-офф КХЛ. Травму хоккеист получил во время броска шайбы игроком свердловской команды Стефаном Да Коста.

«Стефан Да Коста бросал. Шайба попала мне в спину. А у француза бросок сильный. В результате — компрессионный удар, от которого у меня порвалось легкое», — сообщил Яковлев в интервью корреспонденту КХЛ.

Травму Яковлев получил в седьмом матче серии полуфинала. В последней игре «Магнитка» обошла «Автомобилист» со счетом 3:2, общий счет серии составил 4:3. После стало известно, что Яковлев пропустит стартовые матчи с ярославским «Локомотивом» из-за травмы. В рамках плей-офф Кубка Гагарина 2024 года защитник провел 19 встреч, отметившись двумя заброшенными шайбами и двумя голевыми передачами.

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У капитана команды «Металлург» (Магнитогорск, Челябинская область) Егора Яковлева порвалось легкое во время последней игры с командой «Автомобилист» (Екаберинбург) в полуфинале плей-офф КХЛ. Травму хоккеист получил во время броска шайбы игроком свердловской команды Стефаном Да Коста. «Стефан Да Коста бросал. Шайба попала мне в спину. А у француза бросок сильный. В результате — компрессионный удар, от которого у меня порвалось легкое», — сообщил Яковлев в интервью корреспонденту КХЛ. Травму Яковлев получил в седьмом матче серии полуфинала. В последней игре «Магнитка» обошла «Автомобилист» со счетом 3:2, общий счет серии составил 4:3. После стало известно, что Яковлев пропустит стартовые матчи с ярославским «Локомотивом» из-за травмы. В рамках плей-офф Кубка Гагарина 2024 года защитник провел 19 встреч, отметившись двумя заброшенными шайбами и двумя голевыми передачами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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