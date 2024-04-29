ФСБ вскрыла схему с зарплатами в «Гортрансе» Екатеринбурга

30 апреля 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Большой аудит в главном транспортном предприятии города длится несколько месяцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU УФСБ задержало сотрудника екатеринбургского «Гортранса», который с июня 2022 года по декабрь 2023-го получал зарплату, фактически не работая. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. Он убежден, что это лишь один из эпизодов выстроенной на предприятии системы нелегального обогащения. «Парень (23 года), как выяснили силовики, был фиктивно трудоустроен в „Гортранс“ в 24 июня 2022-го. Работал до 31 декабря 2023-го. Все это время ему начисляли выплаты», — рассказал собеседник. По его данным, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. «Таких случаев в „Гортрансе“, конечно, больше», — добавил источник. По его данным, оперативные мероприятия проходили в рамках большого уголовного дела о превышении должностных полномочий, возбужденного еще в феврале 2024-го. Фигурантов в нем пока нет. Ранее URA.RU сообщало о большой проверке в «Гортрансе» — со стороны прокуратуры, городской Счетной палаты и контрольно-ревизионного управления (КРУ) мэрии. Прокуроры и аудиторы уже покинули предприятие. А КРУ прямо сейчас готовит итоговое заключение. По информации агентства, большая ревизия с привлечением силовиков инициирована новым транспортным вице-мэром Рустамом Галямовым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

УФСБ задержало сотрудника екатеринбургского «Гортранса», который с июня 2022 года по декабрь 2023-го получал зарплату, фактически не работая. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. Он убежден, что это лишь один из эпизодов выстроенной на предприятии системы нелегального обогащения. «Парень (23 года), как выяснили силовики, был фиктивно трудоустроен в „Гортранс“ в 24 июня 2022-го. Работал до 31 декабря 2023-го. Все это время ему начисляли выплаты», — рассказал собеседник. По его данным, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. «Таких случаев в „Гортрансе“, конечно, больше», — добавил источник. По его данным, оперативные мероприятия проходили в рамках большого уголовного дела о превышении должностных полномочий, возбужденного еще в феврале 2024-го. Фигурантов в нем пока нет. Ранее URA.RU сообщало о большой проверке в «Гортрансе» — со стороны прокуратуры, городской Счетной палаты и контрольно-ревизионного управления (КРУ) мэрии. Прокуроры и аудиторы уже покинули предприятие. А КРУ прямо сейчас готовит итоговое заключение. По информации агентства, большая ревизия с привлечением силовиков инициирована новым транспортным вице-мэром Рустамом Галямовым.