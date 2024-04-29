29 апреля 2024

В Свердловской области Mercedes слетел с трассы

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Свердловской области, автомобильная авария, дтп, авария, разбитая машина, машина в кювете
В ГИБДД призывают проявлять предельную внимательность при движении на автомобиле Фото:

В Свердловской области 30 апреля на 25 км автодороги «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» автомобиль Mercedes вылетел с трассы, в результате ДТП пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes, 24-летний мужчина, житель Верхней Пышмы, имеющий стаж вождения четыре года и дважды привлекавшийся к административной ответственности за нарушения ПДД, двигаясь со стороны Нижнего Тагила в направлении Екатеринбурга, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства. Вследствие чего не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части вправо с последующим опрокидыванием», — сказано в посте в telegram-канале ведомства.

Пострадали водитель и два пассажира, они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия сотрудники ГИБДД осуществляют необходимые процессуальные действия, опрашивают очевидцев и собирают материалы для установления всех факторов, способствовавших ДТП.

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В Свердловской области 30 апреля на 25 км автодороги «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» автомобиль Mercedes вылетел с трассы, в результате ДТП пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД. «По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes, 24-летний мужчина, житель Верхней Пышмы, имеющий стаж вождения четыре года и дважды привлекавшийся к административной ответственности за нарушения ПДД, двигаясь со стороны Нижнего Тагила в направлении Екатеринбурга, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства. Вследствие чего не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части вправо с последующим опрокидыванием», — сказано в посте в telegram-канале ведомства. Пострадали водитель и два пассажира, они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия сотрудники ГИБДД осуществляют необходимые процессуальные действия, опрашивают очевидцев и собирают материалы для установления всех факторов, способствовавших ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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