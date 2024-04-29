В Свердловской области Mercedes слетел с трассы

30 апреля 2024 в 23:20 Размер текста - 17 +

В ГИБДД призывают проявлять предельную внимательность при движении на автомобиле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области 30 апреля на 25 км автодороги «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» автомобиль Mercedes вылетел с трассы, в результате ДТП пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД. «По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes, 24-летний мужчина, житель Верхней Пышмы, имеющий стаж вождения четыре года и дважды привлекавшийся к административной ответственности за нарушения ПДД, двигаясь со стороны Нижнего Тагила в направлении Екатеринбурга, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства. Вследствие чего не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части вправо с последующим опрокидыванием», — сказано в посте в telegram-канале ведомства. Пострадали водитель и два пассажира, они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия сотрудники ГИБДД осуществляют необходимые процессуальные действия, опрашивают очевидцев и собирают материалы для установления всех факторов, способствовавших ДТП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области 30 апреля на 25 км автодороги «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» автомобиль Mercedes вылетел с трассы, в результате ДТП пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД. «По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes, 24-летний мужчина, житель Верхней Пышмы, имеющий стаж вождения четыре года и дважды привлекавшийся к административной ответственности за нарушения ПДД, двигаясь со стороны Нижнего Тагила в направлении Екатеринбурга, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства. Вследствие чего не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части вправо с последующим опрокидыванием», — сказано в посте в telegram-канале ведомства. Пострадали водитель и два пассажира, они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия сотрудники ГИБДД осуществляют необходимые процессуальные действия, опрашивают очевидцев и собирают материалы для установления всех факторов, способствовавших ДТП.