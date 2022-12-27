27 декабря 2022

Напавший на пермский вуз Бекмансуров слушает приговор, стоя на одной ноге

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над Тимуром Бекмансуровым. Пермь, бекмансуров тимур, сми в суде
В суде началось оглашение приговора Тимуру Бекмансурову Фото:
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Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Во время оглашения приговора Тимуру Бекмансурову судья заставил его встать, несмотря на ампутированную ногу. Об этом из зала суда сообщает корреспондент URA.RU.

«Когда началось заседание, судья попросил Бекмансурова встать. Правда он отметил, что если ему будет плохо, то он сможет сесть», — передает корреспондент агентства.

Как ранее рассказывало URA.RU, сегодня в Пермском краевом суде началось оглашение приговора Бекмансурову, который 20 сентября 2021 года устроил стрельбу в ПГНИУ. В результате нападения тогда погибли шесть человек, еще несколько десятков пострадали. Гособвинитель запросил для нападавшего пожизненное заключение.

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Во время оглашения приговора Тимуру Бекмансурову судья заставил его встать, несмотря на ампутированную ногу. Об этом из зала суда сообщает корреспондент URA.RU. «Когда началось заседание, судья попросил Бекмансурова встать. Правда он отметил, что если ему будет плохо, то он сможет сесть», — передает корреспондент агентства. Как ранее рассказывало URA.RU, сегодня в Пермском краевом суде началось оглашение приговора Бекмансурову, который 20 сентября 2021 года устроил стрельбу в ПГНИУ. В результате нападения тогда погибли шесть человек, еще несколько десятков пострадали. Гособвинитель запросил для нападавшего пожизненное заключение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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