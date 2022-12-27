На оглашении приговора напавшему на пермский вуз студент потерял сознание

Медика пришлось вызвать в зал суда Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Во время оглашения приговора Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в Пермском университете, одному из пришедших студентов стало плохо, он потерял сознание. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Одному из студентов стало плохо. Молодой человек потерял сознание, его подхватили другие студенты и попросили вызвать врача. Через пару минут он пришел в сознание», — передает журналист агентства.

Судье пришлось объявить перерыв. После его окончания чтение приговора продолжилось. Подсудимый, который с начала оглашения стоял на одной ноге, сел.