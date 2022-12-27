27 декабря 2022

На оглашении приговора напавшему на пермский вуз студент потерял сознание

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Медика пришлось вызвать в зал суда Фото:
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Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Во время оглашения приговора Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в Пермском университете, одному из пришедших студентов стало плохо, он потерял сознание. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Одному из студентов стало плохо. Молодой человек потерял сознание, его подхватили другие студенты и попросили вызвать врача. Через пару минут он пришел в сознание», — передает журналист агентства.

Судье пришлось объявить перерыв. После его окончания чтение приговора продолжилось. Подсудимый, который с начала оглашения стоял на одной ноге, сел.

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Во время оглашения приговора Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в Пермском университете, одному из пришедших студентов стало плохо, он потерял сознание. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. «Одному из студентов стало плохо. Молодой человек потерял сознание, его подхватили другие студенты и попросили вызвать врача. Через пару минут он пришел в сознание», — передает журналист агентства. Судье пришлось объявить перерыв. После его окончания чтение приговора продолжилось. Подсудимый, который с начала оглашения стоял на одной ноге, сел.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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