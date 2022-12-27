Текслер раскрыл, какие места стоит посетить туристам в Челябинской области

Челябинский губернатор назвал Таганай достопримечательностью «не хуже, чем в Канаде»

Алексей Текслер уверен, что скоро область будут воспринимать как зону отдыха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал города, нацпарки и озера, которые надо обязательно посетить туристам при посещении региона. Об этом он сообщил 28 декабря и отметил, что скоро область будут воспринимать не только как промышленный регион, а как рекреационную зону отдыха.

«У нас в Челябинской области очень много интересных мест. Надо посетить Челябинск, Магнитогорск, надо посетить Златоуст, Миасс, Кыштым. У меня есть места, куда я с удовольствием езжу еще с детства. Есть места, которые я открываю, и они все для меня любимые», — заявил Текслер в интервью telegram-каналу «16 негритят».

Глава региона отметил, что в регионе потрясающий нацпарк Таганай. Сейчас область продолжает обустраивать дороги и инфраструктуру парка. И получается не хуже, чем знаменитые канадские национальные парки. Он также похвалил горнолыжные курорты Абзаково и Банное, куда он с удовольствием ездит кататься на лыжах.

«Также обязательно надо посетить наши озера. Кроме Тургояка можно назвать Кисегач, Еловое, Увильды — очень интересные места», — добавил Текслер.

Губернатор высказал мнение, что Аркаим — это место силы, и он советует его посетить. В следующем году заповедник ждут большие инновации и для туристов организуют более комфортное пребывание.