Как в Перми зачитывали приговор убийце Бекмансурову. Видео

28 декабря 2022 в 18:31 Размер текста - 17 +

Судья зачитал приговор Тимуру Бекмансурову Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Пермский краевой суд приговорил к пожизненному заключению Тимура Бекмансурова, совершившего массовое убийство в Пермском университете осенью 2021 года. Судя по видео, которое прислал корреспондент URA.RU из зала суда, последнюю часть приговора Бекмансуров слушал сидя. Бекмансуров открыл огонь из ружья на территории ПГНИУ 20 сентября 2021 года. В результате погибли шесть человек, десятки пострадали. В своем последнем слове он просил суд не применять в отношении его максимальное наказание.

Пермский краевой суд приговорил к пожизненному заключению Тимура Бекмансурова, совершившего массовое убийство в Пермском университете осенью 2021 года. Судя по видео, которое прислал корреспондент URA.RU из зала суда, последнюю часть приговора Бекмансуров слушал сидя. Бекмансуров открыл огонь из ружья на территории ПГНИУ 20 сентября 2021 года. В результате погибли шесть человек, десятки пострадали. В своем последнем слове он просил суд не применять в отношении его максимальное наказание.