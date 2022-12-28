Уральский врач раскрыла, чем грозит переедание мандаринов

Чаще всего переедание мандаринов может привести к аллергическим реакциям, обострению язвенных болезней. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт «ИНВИТРО-Урал» Марина Константинова.
«Чаще всего переедание может привести к аллергическим реакциям, даже если у человека ранее ее никогда не было. Симптомы могут быть разнообразными: от небольших высыпаний на коже, до отека Квинке. Не рекомендуется злоупотреблять мандаринами людям с заболеваниями ЖКТ, так как содержание кислоты способствует обострению хронических заболеваний: гастрита, язвенной болезни. Так как в мандаринах содержится большое количество клетчатки, переедание может привести к появлению метеоризма и изжоги», — поделилась Константинова.
По словам медика, мандарины относятся к низкокалорийным продуктам. «Их употребление в большом количестве за один прием приводит к выбросу инсулина, который провоцирует глюкоза. В результате получается обратный эффект — набор веса», — отметила она.
В силу того, что в мандаринах содержатся фруктовые кислоты, раздражающие слизистую оболочку ЖКТ, поэтому не рекомендуется употреблять фрукт на голодный желудок. «Косточки от мандаринов лучше не есть, так как они не перевариваются. Также в косточках содержится вещество гликозид амигдолина. Именно это он придает горечь семенам и, попадая в желудок, превращается в синильную кислоту, которая наносит вред организму, отравляя его», — заявила Марина Константинова.
Кому категорически противопоказаны мандарины, а кому просто не рекомендуется употреблять их излишне много?
- Не стоит употреблять мандарины людям, склонным к аллергическим реакциям, так как этот фрукт сильный аллерген;
- Исключить из рациона мандарины необходимо при заболеваниях ЖКТ в стадии обострения (гастриты, колиты, панкреатиты);
- Детям до 1 года мандарины лучше не давать, начиная с 1 года до 3 лет их можно постепенно вводить в рацион.
Ранее URA.RU писало, что в цитрусовых содержится пектин — сложный углевод на основе галактуроновой кислоты. При переедании фруктов, содержащих пектин, можно нанести вред своему организму.
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