В Роспотребнадзоре раскрыли, чем грозит переедание фруктов

Пектин содержится в яблоках, персиках, бананах, абрикосах и цитрусовых Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В яблоках, цитрусовых, а также в персиках, абрикосах и бананах содержится пектин — сложный углевод на основе галактуроновой кислоты. Пектин — это натуральный абсорбент, также он способен снижать уровень холестерина. Однако при переедании фруктов, содержащих пектин, можно нанести вред своему организму. Об этом предупредила эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова.

«Нужно помнить, что переизбыток пектина в пище способен навредить. Может начаться диарея, вздутие живота или появиться кожная сыпь. Также при поступлении большого количества полисахарида в организм нарушается всасывание полезных веществ — белков, жиров, углеводов и микроэлементов: железа, кальция, фосфора», — приводит слова Зотовой интернет-издание «Подмосковье сегодня». Эксперт порекомендовала не превышать допустимую дозу пектина для человека — 20-25 г в день. Для сравнения, количество пектина в одном грейпфруте — около 3,5 г, в яблоке среднего размера — 7-10 г.

Ранее URA.RU писало, что людям с заболеваниями сердца, пищеварения и органов выделительной системы не следует есть бекон. Такую рекомендацию в разговоре с агентством дала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.