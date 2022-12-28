28 декабря 2022

«Уралвагонзавод» отправил новогодние кульки в зону спецоперации. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к Рождеству Христову в Ново-Тихвинском женском монастыре. Екатеринбург, снеговик, новогодние украшения, рождество, новый год, новогодние подарки, новогодние игрушки
Сотрудники концерна УВЗ собрали деньги и закупили подарки для детей в ЛНР Фото:

Концерн «Уралвагонзавод» отправил амуницию и другие необходимые вещи военнослужащим в зону проведения специальной военной операции. Также сотрудники компании отправили детские новогодние подарки в один из районов ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба УВЗ в telegram-канале.

«В войсковую часть, дислоцирующуюся в зоне проведения специальной военной операции, прибыл автопоезд с амуницией, приобретенной на средства работников. Для военнослужащих доставлена зимняя специальная одежда, термобелье, спальные мешки, средства индивидуальной бронезащиты, тактические аптечки, перчатки, разгрузочные жилеты и другие необходимые вещи», — рассказали на предприятии.

Также сотрудники концерна отправили детские новогодние подарки в один из районов ЛНР. Сладости получат воспитанники детских домов и детских садов, а также школьники.

Ранее URA.RU сообщало, что военные, находящиеся в зоне специальной военной операции, написали письма ученикам екатеринбургского лицея № 12.

На территории Украины проводится специальная операция с 24 февраля. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Концерн «Уралвагонзавод» отправил амуницию и другие необходимые вещи военнослужащим в зону проведения специальной военной операции. Также сотрудники компании отправили детские новогодние подарки в один из районов ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба УВЗ в telegram-канале. «В войсковую часть, дислоцирующуюся в зоне проведения специальной военной операции, прибыл автопоезд с амуницией, приобретенной на средства работников. Для военнослужащих доставлена зимняя специальная одежда, термобелье, спальные мешки, средства индивидуальной бронезащиты, тактические аптечки, перчатки, разгрузочные жилеты и другие необходимые вещи», — рассказали на предприятии. Также сотрудники концерна отправили детские новогодние подарки в один из районов ЛНР. Сладости получат воспитанники детских домов и детских садов, а также школьники. Ранее URA.RU сообщало, что военные, находящиеся в зоне специальной военной операции, написали письма ученикам екатеринбургского лицея № 12. На территории Украины проводится специальная операция с 24 февраля. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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