Концерн «Уралвагонзавод» отправил амуницию и другие необходимые вещи военнослужащим в зону проведения специальной военной операции. Также сотрудники компании отправили детские новогодние подарки в один из районов ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба УВЗ в telegram-канале.
«В войсковую часть, дислоцирующуюся в зоне проведения специальной военной операции, прибыл автопоезд с амуницией, приобретенной на средства работников. Для военнослужащих доставлена зимняя специальная одежда, термобелье, спальные мешки, средства индивидуальной бронезащиты, тактические аптечки, перчатки, разгрузочные жилеты и другие необходимые вещи», — рассказали на предприятии.
Также сотрудники концерна отправили детские новогодние подарки в один из районов ЛНР. Сладости получат воспитанники детских домов и детских садов, а также школьники.
Ранее URA.RU сообщало, что военные, находящиеся в зоне специальной военной операции, написали письма ученикам екатеринбургского лицея № 12.
На территории Украины проводится специальная операция с 24 февраля. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».