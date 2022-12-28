Военные РФ поучаствовали во всероссийской акции «Письмо с фронта» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военные, находящиеся в зоне специальной военной операции, написали письма ученикам екатеринбургского лицея № 12. Об это рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

«Бойцы поблагодарили школьников за слова поддержки и добрые пожелания. Военные рассказали про свой боевой настрой и о том, что письма вдохновляют их», — сообщили в пресс-службе ЦВО.

Школьники и учителя лицея ранее отправляли посылки и письма военным, участвуя во всероссийской акции «Письмо солдату». Военнослужащие отправили письма детям в рамках акции «Письмо с фронта».

Ранее URA.RU сообщало о всероссийской акции «Письма солдату на фронт». Ученики, юнармейцы, студенты колледжей поддержали российских военных отправив им письма на фронт.

Специальная военная операция началась 24 февраля, об этом объявил президент России Владимир Путин. Основными целями СВО являются помощь жителям Донбасса, демилитаризация Украины и борьба с националистическими батальонами.