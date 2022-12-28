Птицефабрика «Рефтинская» требует с директора дочернего предприятия 250 тысяч. Скрин

29 декабря 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

«Рефтинской» пришлось заплатить штраф за дочернее предприятие из-за позиции руководства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководство «Рефтинской» птицефабрики требует с директора дочернего предприятия «Свердловский комбинат хлебопродуктов» (СКХП) Олега Душина 250 тысяч рублей. Именно столько «Рефтинской» пришлось заплатить в качестве штрафа из-за отказа руководства СКХП предоставить документы Центробанку. Информация об иске появилась в картотеке дел на сайте Арбитражного суда. «Истцы — АО „Птицефабрика Рефтинская“ и ОАО „Свердловский комбинат хлебопродуктов“. Ответчик — Душин Олег Валентинович. Сумма исковых требований — 250 тысяч рублей», — следует из данных на сайте суда. В пресс-службе «Рефтинской» URA.RU пояснили, что речь идет о возмещении штрафа, который птицефабрике пришлось уплатить после отказа директора СКХП Душина предоставить Центробанку документы. «Весной этого года, когда „Рефтинская“ стала владельцем контрольного пакета акций СКХП, то отправила на комбинат ревизионную группу, но ее не пустили. Это нарушение федерального закона. Мы обратились в Центробанк с требованием вмешаться. ЦБ вынес СКХП предупреждение о недопустимости нарушать закон, но чтобы разобраться в ситуации запрашивал документы, в том числе и у СКХП», — рассказали в пресс-службе. Так как руководство комбината проигнорировало требование ЦБ, регулятор подал иск, и предприятие оштрафовали на 500 тысяч рублей. В апелляции сумму снизили до 250 тысяч. Эти деньги пришлось заплатить, и теперь руководство «Рефтинской» надеется обязать Душкина возместить ущерб. В апреле 2022 года «Рефтинская» выкупила у «Агентства по развитию рынка продовольствия» 51% акций Свердловского комбината хлебопродуктов, который поставляет птицефабрике комбикорма. За счет этого фабрика планировала снизить цены на свою продукцию на 20%. По словам представителей комбината, сумма сделки составила 250 млн рублей. Однако из-за конфликта с главой СКХП фабрика пока не может получить предприятие под свой контроль. В ноябре Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск руководства птицефабрики «Рефтинская» к СКХП, и теперь предприятие может легитимно требовать смены гендиректора СКХП. «Рефтинская» надеется взыскать с директора дочернего предприятия 250 тысяч рублей Скрин с сайта Арбитражного суда Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководство «Рефтинской» птицефабрики требует с директора дочернего предприятия «Свердловский комбинат хлебопродуктов» (СКХП) Олега Душина 250 тысяч рублей. Именно столько «Рефтинской» пришлось заплатить в качестве штрафа из-за отказа руководства СКХП предоставить документы Центробанку. Информация об иске появилась в картотеке дел на сайте Арбитражного суда. «Истцы — АО „Птицефабрика Рефтинская“ и ОАО „Свердловский комбинат хлебопродуктов“. Ответчик — Душин Олег Валентинович. Сумма исковых требований — 250 тысяч рублей», — следует из данных на сайте суда. В пресс-службе «Рефтинской» URA.RU пояснили, что речь идет о возмещении штрафа, который птицефабрике пришлось уплатить после отказа директора СКХП Душина предоставить Центробанку документы. «Весной этого года, когда „Рефтинская“ стала владельцем контрольного пакета акций СКХП, то отправила на комбинат ревизионную группу, но ее не пустили. Это нарушение федерального закона. Мы обратились в Центробанк с требованием вмешаться. ЦБ вынес СКХП предупреждение о недопустимости нарушать закон, но чтобы разобраться в ситуации запрашивал документы, в том числе и у СКХП», — рассказали в пресс-службе. Так как руководство комбината проигнорировало требование ЦБ, регулятор подал иск, и предприятие оштрафовали на 500 тысяч рублей. В апелляции сумму снизили до 250 тысяч. Эти деньги пришлось заплатить, и теперь руководство «Рефтинской» надеется обязать Душкина возместить ущерб. В апреле 2022 года «Рефтинская» выкупила у «Агентства по развитию рынка продовольствия» 51% акций Свердловского комбината хлебопродуктов, который поставляет птицефабрике комбикорма. За счет этого фабрика планировала снизить цены на свою продукцию на 20%. По словам представителей комбината, сумма сделки составила 250 млн рублей. Однако из-за конфликта с главой СКХП фабрика пока не может получить предприятие под свой контроль. В ноябре Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск руководства птицефабрики «Рефтинская» к СКХП, и теперь предприятие может легитимно требовать смены гендиректора СКХП.