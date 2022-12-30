Генерал Липовой: поставки Западом оружия на Украину играют на руку России

Западные поставки оружия выгодны для России, считает Сергей Липовой Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Западные поставки оружия нового образца на Украину полезны для российской армии. Такое мнение высказал председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой. Их использование в бою дает возможность российским экспертам изучать образцы и разрабатывать эффективные средства противодействия.

«В поставках современной техники на Украину я лично вижу плюсы. С новой американской техникой наши вооруженные силы еще не сталкивались непосредственно на поле боя. […] Наши конструктора и другие специалисты их внимательно изучат: найдут недостатки и предложат «противоядие», — заявил Липовой в интервью изданию «Украина.ру». По его мнению, эти поставки свидетельствуют о том, что старые оружейные запасы Запада исчерпаны.

Ранее сообщалось, что США передадут Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. Ожидается, что они войдут в новый пакет помощи Киеву. Кроме того, стало известно, что Америка собирается поставить на Украину БМП Bradley, передает телеканал 360. Они предназначены для перевозки разведчиков и пехоты.