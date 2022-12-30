Генерал Липовой: поставки Западом оружия на Украину играют на руку России

Западные поставки оружия нового образца на Украину полезны для российской армии. Такое мнение высказал председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой. Их использование в бою дает возможность российским экспертам изучать образцы и разрабатывать эффективные средства противодействия.
«В поставках современной техники на Украину я лично вижу плюсы. С новой американской техникой наши вооруженные силы еще не сталкивались непосредственно на поле боя. […] Наши конструктора и другие специалисты их внимательно изучат: найдут недостатки и предложат «противоядие», — заявил Липовой в интервью изданию «Украина.ру». По его мнению, эти поставки свидетельствуют о том, что старые оружейные запасы Запада исчерпаны.
Ранее сообщалось, что США передадут Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. Ожидается, что они войдут в новый пакет помощи Киеву. Кроме того, стало известно, что Америка собирается поставить на Украину БМП Bradley, передает телеканал 360. Они предназначены для перевозки разведчиков и пехоты.
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Западные поставки оружия нового образца на Украину полезны для российской армии. Такое мнение высказал председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой. Их использование в бою дает возможность российским экспертам изучать образцы и разрабатывать эффективные средства противодействия. «В поставках современной техники на Украину я лично вижу плюсы. С новой американской техникой наши вооруженные силы еще не сталкивались непосредственно на поле боя. […] Наши конструктора и другие специалисты их внимательно изучат: найдут недостатки и предложат «противоядие», — заявил Липовой в интервью изданию «Украина.ру». По его мнению, эти поставки свидетельствуют о том, что старые оружейные запасы Запада исчерпаны. Ранее сообщалось, что США передадут Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. Ожидается, что они войдут в новый пакет помощи Киеву. Кроме того, стало известно, что Америка собирается поставить на Украину БМП Bradley, передает телеканал 360. Они предназначены для перевозки разведчиков и пехоты.