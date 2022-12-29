В Магнитогорске элементы ледяной горки накренились и потрескались Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области жители жалуются, что декоративный элемент на горке из льда в парке Металлургов накренился и может рухнуть на детей. В социальных сетях выложили фото с треснувшим льдом.

«Одна из стен горки опасно накренилась в сторону стартовой площадки. Лед в средней части тоньше чем у вершины. Пошли трещины. Могут пострадать дети!!!», — пишет пользователь в паблике «Черное и Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте».

URA.RU связалось с администрацией Ленинского района Магнитогорска. Там пояснили, что треснувший элемент горки уже убрали.

«Специалисты произвели осмотр горки. Оперативно в конструкцию были внесены изменения. Декоративный элемент убрали. Горка и ее скат не пострадали и сейчас не представляют опасности для детей. В Новогодние праздники сквер пользуется большой популярностью у жителей. За состоянием детского городка будут следить на постоянной основе», — рассказали в администрации района.

Трещина прошлась посередине декоративного элемента Фото: паблик «Черное и Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте»