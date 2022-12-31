В новогоднюю ночь в Пермском крае родилось 17 детей

Большинство новорожденных в Прикамье в новогоднюю ночь — девочки Фото: Илья Московец © URA.RU

В новогоднюю ночь 2022—2023 годов в Пермском крае родилось 17 детей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе минздрава Прикамья.

«В Пермском крае уже в этом году с двенадцати ночи и до восьми утра родилось 17 детей, из них 11 девочек. Двоен рождено не было», — пояснили в ведомстве.

URA.RU писало ранее, что некоторым родителям Пермского края будет полагаться дополнительная выплата. В декабре в регионе за рождение двойняшек решили единоразово выплачивать 200 тысяч рублей.