10 декабря 2022
09 декабря 2022

В Пермском крае в 50 раз увеличили соцвыплату за рождение близнецов

© Служба новостей «URA.RU»
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Киоск. Челябинск, коляска, двойняшки, близнецы, мамы с колясками
Если родится двойня, семья получит по 100 тысяч рублей на каждого ребенка Фото:

В Пермском крае за рождение близнецов или двойняшек будут единоразово выплачивать 200 тысяч рублей вместо четырех. Соответствующие изменения в региональном законе о мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства подписал губернатор Дмитрий Махонин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В статье 17: слова „трех и более детей“ заменить словами „двух и более детей“. Слова „2000 рублей“ заменить словами „100000 рублей“. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования», — указано в документе.

Ранее, исходя из закона, пособие в размере двух тысяч рублей выплачивали на каждого ребенка при единовременном рождении трех и более детей. Сейчас сто тысяч рублей на каждого ребенка получит семья, если родится двойня или близнецы.

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В Пермском крае за рождение близнецов или двойняшек будут единоразово выплачивать 200 тысяч рублей вместо четырех. Соответствующие изменения в региональном законе о мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства подписал губернатор Дмитрий Махонин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «В статье 17: слова „трех и более детей“ заменить словами „двух и более детей“. Слова „2000 рублей“ заменить словами „100000 рублей“. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования», — указано в документе. Ранее, исходя из закона, пособие в размере двух тысяч рублей выплачивали на каждого ребенка при единовременном рождении трех и более детей. Сейчас сто тысяч рублей на каждого ребенка получит семья, если родится двойня или близнецы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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