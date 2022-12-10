В Пермском крае в 50 раз увеличили соцвыплату за рождение близнецов

11 декабря 2022 в 07:05 Размер текста - 17 +

Если родится двойня, семья получит по 100 тысяч рублей на каждого ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае за рождение близнецов или двойняшек будут единоразово выплачивать 200 тысяч рублей вместо четырех. Соответствующие изменения в региональном законе о мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства подписал губернатор Дмитрий Махонин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «В статье 17: слова „трех и более детей“ заменить словами „двух и более детей“. Слова „2000 рублей“ заменить словами „100000 рублей“. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования», — указано в документе. Ранее, исходя из закона, пособие в размере двух тысяч рублей выплачивали на каждого ребенка при единовременном рождении трех и более детей. Сейчас сто тысяч рублей на каждого ребенка получит семья, если родится двойня или близнецы.

В Пермском крае за рождение близнецов или двойняшек будут единоразово выплачивать 200 тысяч рублей вместо четырех. Соответствующие изменения в региональном законе о мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства подписал губернатор Дмитрий Махонин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «В статье 17: слова „трех и более детей“ заменить словами „двух и более детей“. Слова „2000 рублей“ заменить словами „100000 рублей“. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования», — указано в документе. Ранее, исходя из закона, пособие в размере двух тысяч рублей выплачивали на каждого ребенка при единовременном рождении трех и более детей. Сейчас сто тысяч рублей на каждого ребенка получит семья, если родится двойня или близнецы.