В Пермском крае в 50 раз увеличили соцвыплату за рождение близнецов

В Пермском крае за рождение близнецов или двойняшек будут единоразово выплачивать 200 тысяч рублей вместо четырех. Соответствующие изменения в региональном законе о мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства подписал губернатор Дмитрий Махонин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В статье 17: слова „трех и более детей“ заменить словами „двух и более детей“. Слова „2000 рублей“ заменить словами „100000 рублей“. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования», — указано в документе.
Ранее, исходя из закона, пособие в размере двух тысяч рублей выплачивали на каждого ребенка при единовременном рождении трех и более детей. Сейчас сто тысяч рублей на каждого ребенка получит семья, если родится двойня или близнецы.
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