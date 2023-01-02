02 января 2023
01 января 2023

В Свердловской области часть семей получит по 5 тысяч рублей

В Свердловской области знаком отличия «Совет да любовь» в 2022 году наградили почти 4,5 тысячи семей
© Служба новостей «URA.RU»
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4499 тысячи свердловских семей, проживших в браке более 50 лет, отмечены знаком «Совет да любовь» Фото:

В Свердловской области знаком отличия «Совет да любовь» в 2022 году наградили почти 4,5 тысячи семей, которые отметили золотую свадьбу. Вместе с наградой оба супруга получают по 5 тысяч рублей, передает информационный портал региона.

«4499 тысячи свердловских семей, которые прожили в браке более 50 лет, отмечены знаком „Совет да любовь“ в 2022 году. Награду начали выдавать в регионе с 2011 года. Знак „Совет да любовь“ получили уже 61954 семейных пары», — сказано в сообщении.

Знак отличия Свердловской области «Совет да любовь» представляет собой восьмиконечную звезду. От центра звезды расходятся позолоченные лучи. В центре звезды помещено изображение четырех гранатовых яблок.

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В Свердловской области знаком отличия «Совет да любовь» в 2022 году наградили почти 4,5 тысячи семей, которые отметили золотую свадьбу. Вместе с наградой оба супруга получают по 5 тысяч рублей, передает информационный портал региона. «4499 тысячи свердловских семей, которые прожили в браке более 50 лет, отмечены знаком „Совет да любовь“ в 2022 году. Награду начали выдавать в регионе с 2011 года. Знак „Совет да любовь“ получили уже 61954 семейных пары», — сказано в сообщении. Знак отличия Свердловской области «Совет да любовь» представляет собой восьмиконечную звезду. От центра звезды расходятся позолоченные лучи. В центре звезды помещено изображение четырех гранатовых яблок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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