В Свердловской области часть семей получит по 5 тысяч рублей

В Свердловской области знаком отличия «Совет да любовь» в 2022 году наградили почти 4,5 тысячи семей

03 января 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

4499 тысячи свердловских семей, проживших в браке более 50 лет, отмечены знаком «Совет да любовь» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области знаком отличия «Совет да любовь» в 2022 году наградили почти 4,5 тысячи семей, которые отметили золотую свадьбу. Вместе с наградой оба супруга получают по 5 тысяч рублей, передает информационный портал региона. «4499 тысячи свердловских семей, которые прожили в браке более 50 лет, отмечены знаком „Совет да любовь“ в 2022 году. Награду начали выдавать в регионе с 2011 года. Знак „Совет да любовь“ получили уже 61954 семейных пары», — сказано в сообщении. Знак отличия Свердловской области «Совет да любовь» представляет собой восьмиконечную звезду. От центра звезды расходятся позолоченные лучи. В центре звезды помещено изображение четырех гранатовых яблок.

В Свердловской области знаком отличия «Совет да любовь» в 2022 году наградили почти 4,5 тысячи семей, которые отметили золотую свадьбу. Вместе с наградой оба супруга получают по 5 тысяч рублей, передает информационный портал региона. «4499 тысячи свердловских семей, которые прожили в браке более 50 лет, отмечены знаком „Совет да любовь“ в 2022 году. Награду начали выдавать в регионе с 2011 года. Знак „Совет да любовь“ получили уже 61954 семейных пары», — сказано в сообщении. Знак отличия Свердловской области «Совет да любовь» представляет собой восьмиконечную звезду. От центра звезды расходятся позолоченные лучи. В центре звезды помещено изображение четырех гранатовых яблок.