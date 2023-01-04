Российские журналисты уличили «Совет женщин и матерей» в дискредитации армии РФ

04 января 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

Родственников мобилизованных заставляют критиковать снабжение военных Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России «Совет женщин и матерей» занимается организацией провокаций вместо помощи мобилизованным и дискредитирует российскую армию. Об этом рассказал журналист Андрей Ивлев в программе «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия-24». «Организатор „Совета женщин и матерей“ Ольга Цуканова учит писать жалобы женщин и поручила провести съемку на фоне Минобороны РФ, где нельзя снимать без согласования. У организации нет официального адреса и телефона, сообщество появилась в сентябре в Самаре и работает преимущественно онлайн», — сообщил Ивлев в эфире «Россия-24». Представители организации ищут через соцсети родственников мобилизованных и заставляют их выступать с критикой снабжения военных, отметил журналист. «Совет женщин и матерей» получает персональные данные и располагает к себе благотворительностью, заявила адвокат Людмила Айвар. Журналисты нашли предполагаемый офис организации в Самаре. Там раньше находилась организация Светланы Пиуновой, объявленной в международный розыск. Женщина также известна под псевдонимом «Лада Русь». Лидеры «Совета женщин и матерей» являются соратницами Светланы Пеуновой, рассказал Ивлев. Она занималась целительством и рассказывала о рептилоидах с Нибиру, а также писала книги и сочиняла песни. «Деятельность ее организации была признана экстремистской. Они спекулируют на чувствах женщин, которые как тигрицы бросаются на защиту своих мужчин», — заявила доктор психологических наук Екатерина Васкэ. Пеунова получила незаконным путем жилое помещение стоимостью более 1,5 миллионов рублей, адепты отдавали ей автомобили и недвижимость, заявили журналисты. «Деятельность „Совета женщин и матерей“ направлена на дискредитацию российских военных и усилий руководства страны по достижению мира», — заявил журналист, военный эксперт Евгений Михайлов. Ранее супруга мобилизованного российского военного Виктория Хмельницкая рассказала о мошеннической схеме «Совета женщин и матерей». По ее словам, у основательниц движения нет родственников, которые были бы связаны со спецоперацией. Также хакеры нашли у организации базу, состоящую из трех тысяч пользователей, некоторые из которых участвовали в протестах в поддержку блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Совет женщин и матерей» занимается организацией провокаций вместо помощи мобилизованным и дискредитирует российскую армию. Об этом рассказал журналист Андрей Ивлев в программе «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия-24». «Организатор „Совета женщин и матерей“ Ольга Цуканова учит писать жалобы женщин и поручила провести съемку на фоне Минобороны РФ, где нельзя снимать без согласования. У организации нет официального адреса и телефона, сообщество появилась в сентябре в Самаре и работает преимущественно онлайн», — сообщил Ивлев в эфире «Россия-24». Представители организации ищут через соцсети родственников мобилизованных и заставляют их выступать с критикой снабжения военных, отметил журналист. «Совет женщин и матерей» получает персональные данные и располагает к себе благотворительностью, заявила адвокат Людмила Айвар. Журналисты нашли предполагаемый офис организации в Самаре. Там раньше находилась организация Светланы Пиуновой, объявленной в международный розыск. Женщина также известна под псевдонимом «Лада Русь». Лидеры «Совета женщин и матерей» являются соратницами Светланы Пеуновой, рассказал Ивлев. Она занималась целительством и рассказывала о рептилоидах с Нибиру, а также писала книги и сочиняла песни. «Деятельность ее организации была признана экстремистской. Они спекулируют на чувствах женщин, которые как тигрицы бросаются на защиту своих мужчин», — заявила доктор психологических наук Екатерина Васкэ. Пеунова получила незаконным путем жилое помещение стоимостью более 1,5 миллионов рублей, адепты отдавали ей автомобили и недвижимость, заявили журналисты. «Деятельность „Совета женщин и матерей“ направлена на дискредитацию российских военных и усилий руководства страны по достижению мира», — заявил журналист, военный эксперт Евгений Михайлов. Ранее супруга мобилизованного российского военного Виктория Хмельницкая рассказала о мошеннической схеме «Совета женщин и матерей». По ее словам, у основательниц движения нет родственников, которые были бы связаны со спецоперацией. Также хакеры нашли у организации базу, состоящую из трех тысяч пользователей, некоторые из которых участвовали в протестах в поддержку блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).