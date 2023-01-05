05 января 2023
04 января 2023

В Челябинске неизвестные подожгли заброшенное предприятие

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Площадь пожара составила 600 квадратных метров Фото:

В Челябинске этой ночью, 5 января, неизвестные подожгли заброшенное трехэтажное здание в Тракторозаводском районе. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работали на тушении пожара в заброшенном трехэтажном здании, расположенном по улице Ленина в Тракторозаводском районе. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц», — заявили в пресс-службе ведомства.

Погибших и пострадавших нет. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. В тушении принимали участие 10 единиц техники и 25 пожарных.

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В Челябинске этой ночью, 5 января, неизвестные подожгли заброшенное трехэтажное здание в Тракторозаводском районе. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работали на тушении пожара в заброшенном трехэтажном здании, расположенном по улице Ленина в Тракторозаводском районе. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц», — заявили в пресс-службе ведомства. Погибших и пострадавших нет. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. В тушении принимали участие 10 единиц техники и 25 пожарных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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