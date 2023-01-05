В Челябинске неизвестные подожгли заброшенное предприятие

Площадь пожара составила 600 квадратных метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске этой ночью, 5 января, неизвестные подожгли заброшенное трехэтажное здание в Тракторозаводском районе. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работали на тушении пожара в заброшенном трехэтажном здании, расположенном по улице Ленина в Тракторозаводском районе. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц», — заявили в пресс-службе ведомства.

Погибших и пострадавших нет. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. В тушении принимали участие 10 единиц техники и 25 пожарных.