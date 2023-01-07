Украинский посол: Киев теряет людей «направо и налево»

Посол Украины Пристайко: цифры потерь Украины в конфликте огромны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Майдан. Киев, флаг украины, майдан
Власти Украины не афишируют точное число потерь, но оно огромно, заявил Вадим Пристайко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина терпит большие потери, точное число которых власти страны не афишируют. Но несмотря на это она не собирается останавливать боевые действия. Об этом заявил посол Украины в Канаде Вадим Пристайко.

«Мы теряем людей направо и налево», — передает слова Пристайко американский журнал Newsweek. Он добавил, что украинские власти не раскрывают точные цифры потерь среди военного и гражданского населения, но сторонние наблюдатели могут догадываться о них и «будут правы в том, что количество жертв колоссальное».

Ранее депутат парламента Донецкой народной республики Андрей Баевский рассказал, что командиры НАТО, выбирая тактику боевых действий для Вооруженных сил Украины, «показывают наплевательское отношение к личному составу армии». Посол России в США Анатолий Антонов выразил мнение, что поставки нового американского вооружения Украине показывают намерение США продолжать конфликт на Украине «до последнего украинца», передает деловое издание «Взгляд».

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина терпит большие потери, точное число которых власти страны не афишируют. Но несмотря на это она не собирается останавливать боевые действия. Об этом заявил посол Украины в Канаде Вадим Пристайко. «Мы теряем людей направо и налево», — передает слова Пристайко американский журнал Newsweek. Он добавил, что украинские власти не раскрывают точные цифры потерь среди военного и гражданского населения, но сторонние наблюдатели могут догадываться о них и «будут правы в том, что количество жертв колоссальное». Ранее депутат парламента Донецкой народной республики Андрей Баевский рассказал, что командиры НАТО, выбирая тактику боевых действий для Вооруженных сил Украины, «показывают наплевательское отношение к личному составу армии». Посол России в США Анатолий Антонов выразил мнение, что поставки нового американского вооружения Украине показывают намерение США продолжать конфликт на Украине «до последнего украинца», передает деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...