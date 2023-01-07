Украинский посол: Киев теряет людей «направо и налево»

Украина терпит большие потери, точное число которых власти страны не афишируют. Но несмотря на это она не собирается останавливать боевые действия. Об этом заявил посол Украины в Канаде Вадим Пристайко.
«Мы теряем людей направо и налево», — передает слова Пристайко американский журнал Newsweek. Он добавил, что украинские власти не раскрывают точные цифры потерь среди военного и гражданского населения, но сторонние наблюдатели могут догадываться о них и «будут правы в том, что количество жертв колоссальное».
Ранее депутат парламента Донецкой народной республики Андрей Баевский рассказал, что командиры НАТО, выбирая тактику боевых действий для Вооруженных сил Украины, «показывают наплевательское отношение к личному составу армии». Посол России в США Анатолий Антонов выразил мнение, что поставки нового американского вооружения Украине показывают намерение США продолжать конфликт на Украине «до последнего украинца», передает деловое издание «Взгляд».
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Украина терпит большие потери, точное число которых власти страны не афишируют. Но несмотря на это она не собирается останавливать боевые действия. Об этом заявил посол Украины в Канаде Вадим Пристайко. «Мы теряем людей направо и налево», — передает слова Пристайко американский журнал Newsweek. Он добавил, что украинские власти не раскрывают точные цифры потерь среди военного и гражданского населения, но сторонние наблюдатели могут догадываться о них и «будут правы в том, что количество жертв колоссальное». Ранее депутат парламента Донецкой народной республики Андрей Баевский рассказал, что командиры НАТО, выбирая тактику боевых действий для Вооруженных сил Украины, «показывают наплевательское отношение к личному составу армии». Посол России в США Анатолий Антонов выразил мнение, что поставки нового американского вооружения Украине показывают намерение США продолжать конфликт на Украине «до последнего украинца», передает деловое издание «Взгляд».