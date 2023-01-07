07 января 2023
06 января 2023

Центральный ледовый городок в Перми закроют на несколько дней

Ледовый городок на эспланаде в Перми не будет работать 9 и 10 января
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство новогоднего ледяного городка. Пермь, елка, ледовый городок, ледяная скульптура
Ледовый городок на эспланаде закроется до 11 января Фото:

Ледовый городок на эспланаде в Перми с 9 января приостановит работу. Два дня там будут проводить техобслуживание. В обычном режиме городок заработает с 11 января, сообщили в городской администрации.

«9 и 10 января комплекс закроется на техническое обслуживание — для восстановления ледовых объектов. Городок возобновит работу в среду, 11 января, и будет принимать гостей в обычном режиме — с 10:00 до 22:00 по будням, а также с 10:00 до 23:00 по выходным», — рассказали в мэрии.

Главный ледовый городок Перми посвящен юбилею города и рассказывает о его истории. Площадь комплекса превышает 6 тысяч кв. метров. Уточняется, что за время новогодних праздников его посетили более 130 тысяч гостей.

Ранее URA.RU сообщало, что в 66-м квартале эспланады начались всероссийские соревнования по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». В этом году их проводят в формате турнира среди победителей прошлых лет, они также посвящены юбилею Перми.

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Ледовый городок на эспланаде в Перми с 9 января приостановит работу. Два дня там будут проводить техобслуживание. В обычном режиме городок заработает с 11 января, сообщили в городской администрации. «9 и 10 января комплекс закроется на техническое обслуживание — для восстановления ледовых объектов. Городок возобновит работу в среду, 11 января, и будет принимать гостей в обычном режиме — с 10:00 до 22:00 по будням, а также с 10:00 до 23:00 по выходным», — рассказали в мэрии. Главный ледовый городок Перми посвящен юбилею города и рассказывает о его истории. Площадь комплекса превышает 6 тысяч кв. метров. Уточняется, что за время новогодних праздников его посетили более 130 тысяч гостей. Ранее URA.RU сообщало, что в 66-м квартале эспланады начались всероссийские соревнования по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». В этом году их проводят в формате турнира среди победителей прошлых лет, они также посвящены юбилею Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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