Центральный ледовый городок в Перми закроют на несколько дней

Ледовый городок на эспланаде в Перми не будет работать 9 и 10 января

Ледовый городок на эспланаде закроется до 11 января Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Ледовый городок на эспланаде в Перми с 9 января приостановит работу. Два дня там будут проводить техобслуживание. В обычном режиме городок заработает с 11 января, сообщили в городской администрации.

«9 и 10 января комплекс закроется на техническое обслуживание — для восстановления ледовых объектов. Городок возобновит работу в среду, 11 января, и будет принимать гостей в обычном режиме — с 10:00 до 22:00 по будням, а также с 10:00 до 23:00 по выходным», — рассказали в мэрии.

Главный ледовый городок Перми посвящен юбилею города и рассказывает о его истории. Площадь комплекса превышает 6 тысяч кв. метров. Уточняется, что за время новогодних праздников его посетили более 130 тысяч гостей.

Ранее URA.RU сообщало, что в 66-м квартале эспланады начались всероссийские соревнования по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». В этом году их проводят в формате турнира среди победителей прошлых лет, они также посвящены юбилею Перми.