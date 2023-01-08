В центре Перми в мороз начались российские соревнования по снежной и ледовой скульптуре

На эспланаде в Перми в 30-градусный мороз открылся Кубок России «Зимний вернисаж»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Зимний вернисаж» в ледовом городке. Пермь, ледовые скульптуры, китайская пагода
Турнир по снежной и ледовой скульптуре проходит в Перми раз в два года Фото:

В Перми открылся Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Традиционно раз в два года соревнования проходят на эспланаде. Участники из разных городов приступили к работе в тридцатиградусный мороз. В этом году все скульптуры будут посвящены теме 300-летия Перми, сообщили в городской администрации.

«8 января в 66-м квартале городской эспланады открылся Кубок России по снежной и ледовой скульптуре „Зимний вернисаж“. В Пермь съехались чемпионы прошлых лет, чтобы посвятить свои работы основной теме мероприятия — 300-летию Перми. География конкурса — от Комсомольска-на-Амуре до Москвы», — отметили в мэрии.

В числе команд скульпторов — двукратные обладатели кубка из Рязани Юрий и Владимир Мистрюковы, трехкратные участники и призеры Кубка «Зимний вернисаж» Андрей и Николай Кокорины — они представляют Екатеринбург, где сейчас живут, и Курган, где родились и выросли. Турнир завершится 13 января, победители получат главный приз соревнования — хрустальный кубок.

Первые соревнования по снежной и ледовой скульптуре на эспланаде в Перми прошли в 2011 году. Тогда и в течение нескольких лет в них участвовали скульпторы из-за рубежа.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

В Перми открылся Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Традиционно раз в два года соревнования проходят на эспланаде. Участники из разных городов приступили к работе в тридцатиградусный мороз. В этом году все скульптуры будут посвящены теме 300-летия Перми, сообщили в городской администрации. «8 января в 66-м квартале городской эспланады открылся Кубок России по снежной и ледовой скульптуре „Зимний вернисаж“. В Пермь съехались чемпионы прошлых лет, чтобы посвятить свои работы основной теме мероприятия — 300-летию Перми. География конкурса — от Комсомольска-на-Амуре до Москвы», — отметили в мэрии. В числе команд скульпторов — двукратные обладатели кубка из Рязани Юрий и Владимир Мистрюковы, трехкратные участники и призеры Кубка «Зимний вернисаж» Андрей и Николай Кокорины — они представляют Екатеринбург, где сейчас живут, и Курган, где родились и выросли. Турнир завершится 13 января, победители получат главный приз соревнования — хрустальный кубок. Первые соревнования по снежной и ледовой скульптуре на эспланаде в Перми прошли в 2011 году. Тогда и в течение нескольких лет в них участвовали скульпторы из-за рубежа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...