Свердловчане отправили 5 тонн продуктов и вещей в зону спецоперации. Фото

09 января 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

Свердловчане отправили в зону спецоперации продукты питания, медикаменты, теплые вещи, обогреватели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из Екатеринбурга в зону проведения специальной военной операции отправили фуры с пятью тоннами продуктов питания, теплой одежды, лекарств и других необходимых вещей. Их собирали на базе Дома добровольцев, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. «Случалось, что в день мы собирали до 20 тонн. Регион признан одним из лидеров по сбору помощи в рамках всероссийского движения взаимопомощи #МыВместе. Это радует, но главное для нас — не стремление за показателями, а оказание именно той помощи, которая нужна», — рассказал руководитель Дома добровольца и координатор регионального штаба акции #МыВместе в Свердловской области Евгений Дайнес. Свердловчане также приносили для военнослужащих новогодние подарки, конфеты — всего удалось собрать 550 килограммов. Кроме того желающие записали видеообращения к бойцам, в которых поздравили с Новым годом, пожелали успехов и спели песни. Видео смонтируют и также покажут бойцам. Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбург стал одним из городов-лидеров по сбору помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, и военнослужащих на фронт специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе волонтерского движения «Мы вместе». Дом добровольца на Крылова, 2 принимает вещи от неравнодушных в круглосуточном режиме Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Из Екатеринбурга в зону проведения специальной военной операции отправили фуры с пятью тоннами продуктов питания, теплой одежды, лекарств и других необходимых вещей. Их собирали на базе Дома добровольцев, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. «Случалось, что в день мы собирали до 20 тонн. Регион признан одним из лидеров по сбору помощи в рамках всероссийского движения взаимопомощи #МыВместе. Это радует, но главное для нас — не стремление за показателями, а оказание именно той помощи, которая нужна», — рассказал руководитель Дома добровольца и координатор регионального штаба акции #МыВместе в Свердловской области Евгений Дайнес. Свердловчане также приносили для военнослужащих новогодние подарки, конфеты — всего удалось собрать 550 килограммов. Кроме того желающие записали видеообращения к бойцам, в которых поздравили с Новым годом, пожелали успехов и спели песни. Видео смонтируют и также покажут бойцам. Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбург стал одним из городов-лидеров по сбору помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, и военнослужащих на фронт специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе волонтерского движения «Мы вместе».