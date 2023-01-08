08 января 2023

Свердловчане отправили 5 тонн продуктов и вещей в зону спецоперации. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Челябинск , гуманитарная помощь донбассу
Свердловчане отправили в зону спецоперации продукты питания, медикаменты, теплые вещи, обогреватели Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из Екатеринбурга в зону проведения специальной военной операции отправили фуры с пятью тоннами продуктов питания, теплой одежды, лекарств и других необходимых вещей. Их собирали на базе Дома добровольцев, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

«Случалось, что в день мы собирали до 20 тонн. Регион признан одним из лидеров по сбору помощи в рамках всероссийского движения взаимопомощи #МыВместе. Это радует, но главное для нас — не стремление за показателями, а оказание именно той помощи, которая нужна», — рассказал руководитель Дома добровольца и координатор регионального штаба акции #МыВместе в Свердловской области Евгений Дайнес.

Свердловчане также приносили для военнослужащих новогодние подарки, конфеты — всего удалось собрать 550 килограммов. Кроме того желающие записали видеообращения к бойцам, в которых поздравили с Новым годом, пожелали успехов и спели песни. Видео смонтируют и также покажут бойцам.

Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбург стал одним из городов-лидеров по сбору помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, и военнослужащих на фронт специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе волонтерского движения «Мы вместе».

Дом добровольца на Крылова, 2 принимает вещи от неравнодушных в круглосуточном режиме
Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Из Екатеринбурга в зону проведения специальной военной операции отправили фуры с пятью тоннами продуктов питания, теплой одежды, лекарств и других необходимых вещей. Их собирали на базе Дома добровольцев, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. «Случалось, что в день мы собирали до 20 тонн. Регион признан одним из лидеров по сбору помощи в рамках всероссийского движения взаимопомощи #МыВместе. Это радует, но главное для нас — не стремление за показателями, а оказание именно той помощи, которая нужна», — рассказал руководитель Дома добровольца и координатор регионального штаба акции #МыВместе в Свердловской области Евгений Дайнес. Свердловчане также приносили для военнослужащих новогодние подарки, конфеты — всего удалось собрать 550 килограммов. Кроме того желающие записали видеообращения к бойцам, в которых поздравили с Новым годом, пожелали успехов и спели песни. Видео смонтируют и также покажут бойцам. Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбург стал одним из городов-лидеров по сбору помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, и военнослужащих на фронт специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе волонтерского движения «Мы вместе».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...