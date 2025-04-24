Фонд культурных инициатив Синара поддержал гастроли Театра Наций

В Екатеринбурге завершились благотворительные гастроли московского Театра Наций. Гастроли организовал Фонд поддержки и реализации культурных инициатив Синара в рамках благотворительного проекта «Интеграция». На площадке Свердловского театра драмы показали спектакль «Каренина.Процесс», сообщили URA.RU в пресс-службе «Группы Синара»
«Программа „Интеграция“ реализуется на протяжении трех лет. За это время тысячи зрителей в разных городах увидели лучшие постановки Театра Наций, но что не менее важно — каждый, купивший билет, стал благотворителем и поддержал одну из местных культурных институций. Сохранение этого импульса, связи между столичным и региональным театром и зрителем остается одной из ключевых задач „Интеграции“, — рассказала директор Фонда поддержки и реализации культурных инициатив Синара Наталья Левицкая.
Спектакль по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина» поставила заслуженный деятель искусств России Алла Сигалова. По ее задумке, хрестоматийная история будет исследована через призму бракоразводного дела, в котором три главных фигуранта: Анна Каренина, Алексей Каренин и Алексей Вронский.
«Для меня роман „Анна Каренина“ — прежде всего манкий, открывающий бесконечные новые грани сюжет, который близок и интересен любовным мороком, охватившим героев. <...> В разные периоды своей жизни я прошла путь от абсолютной влюбленности в Анну до жесточайшего ее осуждения, а потом снова вернулась к восторгу. И разлет этого маятника, который существует внутри каждого из нас по отношению к Анне, с накоплением жизненного опыта не становится меньше, а, наоборот, увеличивается», — подчеркнула Алла Сигалова.
Полученные со спектакля деньги Благотворительный фонд Евгения Миронова «Театральные Инициативы» перечислит на развитие Ирбитского драматического театра им. А. Н. Островского. Средства помогут театру, который готовится к своему 180-летию, провести всероссийский театральный фестиваль «Ирбитские подмостки 2025».
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