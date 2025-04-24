В Екатеринбурге изменят режим работы всего транспорта в День Победы

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Общественный транспорт будет курсировать ночью
Общественный транспорт будет курсировать ночью Фото:

В Екатеринбурге в День Победы 9 Мая весь общественный транспорт, в том числе метро, будет работать до 01:00 10 мая. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Для обеспечения доступности транспорт будет накапливаться к 22:00 9 мая в определенных местах. Речь идет об улицах:

Автобусы

  • 8 Марта, от Малышева до Куйбышева;
  • Радищева, от Сакко и Ванцетти до 8 Марта;
  • Бориса Ельцина, у Свердловского государственного академического театра драмы;
  • Ленина, у Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета;
  • Ленина, от Вайнера до Московской.

Троллейбусы

  • Карла Либкнехта, от Шевченко до Малышева;
  • Малышева, в районе перекрестка улиц Малышева и 8 Марта;
  • Белинского, в районе перекрестка улиц Белинского и Малышева.

Трамваи

  • Ленина, от Московской до Вайнера;
  • в районе перекрестков проспекта Ленина и улицы Луначарского, проспекта Ленина и улицы Московской.

Ранее URA.RU писало еще об одной акции от властей. 9 мая поездки в трамваях, троллейбусах и автобусах 9 мая сделают бесплатными. Плату отменят и за уличные парковки с 1 по 11 мая.

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В Екатеринбурге в День Победы 9 Мая весь общественный транспорт, в том числе метро, будет работать до 01:00 10 мая. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Для обеспечения доступности транспорт будет накапливаться к 22:00 9 мая в определенных местах. Речь идет об улицах: Автобусы Троллейбусы Трамваи Ранее URA.RU писало еще об одной акции от властей. 9 мая поездки в трамваях, троллейбусах и автобусах 9 мая сделают бесплатными. Плату отменят и за уличные парковки с 1 по 11 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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