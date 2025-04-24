В Екатеринбурге изменят режим работы всего транспорта в День Победы

Общественный транспорт будет курсировать ночью
В Екатеринбурге в День Победы 9 Мая весь общественный транспорт, в том числе метро, будет работать до 01:00 10 мая. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Для обеспечения доступности транспорт будет накапливаться к 22:00 9 мая в определенных местах. Речь идет об улицах:
Автобусы
- 8 Марта, от Малышева до Куйбышева;
- Радищева, от Сакко и Ванцетти до 8 Марта;
- Бориса Ельцина, у Свердловского государственного академического театра драмы;
- Ленина, у Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета;
- Ленина, от Вайнера до Московской.
Троллейбусы
- Карла Либкнехта, от Шевченко до Малышева;
- Малышева, в районе перекрестка улиц Малышева и 8 Марта;
- Белинского, в районе перекрестка улиц Белинского и Малышева.
Трамваи
- Ленина, от Московской до Вайнера;
- в районе перекрестков проспекта Ленина и улицы Луначарского, проспекта Ленина и улицы Московской.
Ранее URA.RU писало еще об одной акции от властей. 9 мая поездки в трамваях, троллейбусах и автобусах 9 мая сделают бесплатными. Плату отменят и за уличные парковки с 1 по 11 мая.
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