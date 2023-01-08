Глава ХМАО запретит МУПам работать в убыток

Губернатор ХМАО Наталья Комарова анонсировала запрет на работу убыточных муниципальных предприятий. Об этом глава региона заявила на рабочей встрече с главой и председателем думы Октябрьского района
«Создана рабочая группа, которая продумывает механизм, запрещающий формирования долгов за потребленные топливо-энергетические ресурсы, а также запрет на работу МУПа с убытками. От муниципальных предприятий будет требоваться выход на самоокупаемость или доходность. Нельзя финансировать чужую безалаберность!», — отметила Наталья Комарова.
По словам главы округа, только из окружного бюджета на погашение долгов выделено до 1,5 млрд рублей. Губернатор уточнила, что рабочая группа готова принимать идеи реализации от депутатов.
Ранее URA.RU рассказывало, что компания «Газпром энергосбыт Тюмень» подала заявление в суд с требованием обанкротить МУП «Советский тепловодоканал» (СТВК), которое является единственным теплоснабжающим предприятием в городе. Требование «Газпрома» обанкротить предприятие возникло из-за задолженности.
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