Глава управления Росгвардии в Пермском крае поставил новые задачи своим сотрудникам

10 января 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

Борис Бородавин (слева) встретился с подчиненными и обозначил задачи на 2023 год Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии в Пермском крае, а также военного института ведомства приступили к обучению в зимний период. Старт началу обучения дал начальник пермского управления войск Росгвардии Борис Бородавин. Он также поставил подчиненным задачи на 2023 год, говорится на сайте ведомства. «В территориальном управлении зимний период обучения открыл начальник управления Росгвардии по Пермскому краю, генерал-майор полиции Борис Бородавин, который заострил внимание на задачах, стоящих перед личным составом, и мерах их реализации в 2023 году. В ходе обучения сотрудники и военнослужащие пройдут курс подготовки, направленный на повышение уровня профессионализма и готовности подразделений территориальных управлений к выполнению служебно-боевых задач», — поясняет пресс-служба ведомства. URA.RU писало, что Росгвардия в Пермском крае ищет сотрудников, готовых работать в Херсонской области. За содействием в поиске специалистов управление обратилось в Пермский государственный медицинский университет. Ведомству требуются врач группы медицинского обеспечения и фельдшер ОМОН.

Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии в Пермском крае, а также военного института ведомства приступили к обучению в зимний период. Старт началу обучения дал начальник пермского управления войск Росгвардии Борис Бородавин. Он также поставил подчиненным задачи на 2023 год, говорится на сайте ведомства. «В территориальном управлении зимний период обучения открыл начальник управления Росгвардии по Пермскому краю, генерал-майор полиции Борис Бородавин, который заострил внимание на задачах, стоящих перед личным составом, и мерах их реализации в 2023 году. В ходе обучения сотрудники и военнослужащие пройдут курс подготовки, направленный на повышение уровня профессионализма и готовности подразделений территориальных управлений к выполнению служебно-боевых задач», — поясняет пресс-служба ведомства. URA.RU писало, что Росгвардия в Пермском крае ищет сотрудников, готовых работать в Херсонской области. За содействием в поиске специалистов управление обратилось в Пермский государственный медицинский университет. Ведомству требуются врач группы медицинского обеспечения и фельдшер ОМОН.