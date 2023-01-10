Свердловский топ-менеджер предприятия Росатома похудел в СИЗО на 17 килограммов

Топ-менеджер Белоярской АЭС Денис Васькин, отправленный в СИЗО, похудел на 17 килограммов

Дениса Васькина отправили в СИЗО на время расследования его дела Екатерина Сычкова © URA.RU

Топ-менеджер Белоярской атомной электростанции (входит в Росатом) Денис Васькин, который подозревается в коррупции, после заключения в СИЗО пожаловался на проблемы со здоровьем и резкую потерю веса – почти на 20 килограммов. Об этом сообщил источник, знакомый с деталями дела.

«Из-за состояния здоровья у Васькина минус 17 килограммов, проблемы с почками», – сообщил собеседник агентства. Он подчеркнул, что Васькин боится развития хронических заболеваний, потому что был напуган сокамерниками, которые сомневаются в качестве местных больниц.

URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ ФСИН по Свердловской области. «У нас нет проблем с медицинской помощью ни осужденным, ни обвиняемым. У нас заключены договорные оплачиваемые контракты. Любые медицинские манипуляции мы сделаем в любой больнице на территории Свердловской области и далее. Если что-то есть, мы лечим человека везде», – сообщили в пресс-службе.

Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали топ-менеджера после павших на него подозрений в коррупции. Васькина заключили под стражу. Сам инцидент, из-за которого Васькин оказался в заключении, произошел летом – по версии силовиков, топ-менеджер причастен к крупной взятке и посредничестве при передаче денег. В конце 2022 года Васькину продлили срок содержания под стражей.