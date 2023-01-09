В Перми фармацевтам готовы платить зарплату в 130 тысяч рублей

10 января 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Средняя зарплата фармацевта в Перми составляет 77 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самая высокая зарплата, которую предлагают в Перми работникам фармацевтической отрасли, составляет 130 тысяч рублей. Такие деньги готовы платить заведующему аптекой, сообщили URA.RU аналитики компании Superjob. «Средняя зарплата фармацевта в городе составляет 77 тысяч рублей. На самую высокую зарплату, до 130 тысяч рублей, могут рассчитывать кандидаты с высшим фармацевтическим образованием, стажем работы заведующим аптекой от 3-х лет и опытом руководства несколькими аптеками сети одновременно», — рассказали в компании. Для того, чтобы в Перми зарабатывать до 45 тысяч рублей, фармацевту необходимо иметь действующий сертификат, трехлетний опыт работы, знать ассортимент лекарств. До 53 тысяч рублей может получать специалист со знанием основ техники продаж, навыками планирования и опытом работы заместителем заведующего аптекой от одного года. До 90 тысяч работодатели готовы платить соискателям с опытом работы заведующим аптекой от двух лет и наличием сертификата по специальности «Управление и экономика фармации». Среднестатистический портрет соискателя в этой отрасли в Перми составляют женщины в возрасте 40 лет. Ранее аналитики Superjob выяснили, сколько в Перми могут зарабатывать водители-курьеры. Оказалось, что зарплатный максимум для работников этой профессии в логистических компаниях составляет 100 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самая высокая зарплата, которую предлагают в Перми работникам фармацевтической отрасли, составляет 130 тысяч рублей. Такие деньги готовы платить заведующему аптекой, сообщили URA.RU аналитики компании Superjob. «Средняя зарплата фармацевта в городе составляет 77 тысяч рублей. На самую высокую зарплату, до 130 тысяч рублей, могут рассчитывать кандидаты с высшим фармацевтическим образованием, стажем работы заведующим аптекой от 3-х лет и опытом руководства несколькими аптеками сети одновременно», — рассказали в компании. Для того, чтобы в Перми зарабатывать до 45 тысяч рублей, фармацевту необходимо иметь действующий сертификат, трехлетний опыт работы, знать ассортимент лекарств. До 53 тысяч рублей может получать специалист со знанием основ техники продаж, навыками планирования и опытом работы заместителем заведующего аптекой от одного года. До 90 тысяч работодатели готовы платить соискателям с опытом работы заведующим аптекой от двух лет и наличием сертификата по специальности «Управление и экономика фармации». Среднестатистический портрет соискателя в этой отрасли в Перми составляют женщины в возрасте 40 лет. Ранее аналитики Superjob выяснили, сколько в Перми могут зарабатывать водители-курьеры. Оказалось, что зарплатный максимум для работников этой профессии в логистических компаниях составляет 100 тысяч рублей.