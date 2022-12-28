28 декабря 2022

В Перми водителям-курьерам предлагают зарплату до 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя зарплата водителя-курьера в Перми — 53 тысячи рублей Фото:

Самая высокая зарплата для водителей-курьеров в Перми составляет 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании Superjob.

«Зарплатный максимум для водителя-курьера в логистических компаниях в Перми — 100 тысяч рублей», — рассказали в компании. Средняя зарплата в городе составляет 53 тысячи рублей.

Для того, чтобы зарабатывать до 35 тысяч рублей, достаточно иметь права категории «B», иметь стаж вождения от одного года и обладать знаниями об основных технических характеристиках авто. До 45 тысяч рублей сможет получать специалист с медицинской водительской справкой, навыками работы с кассой и оформления путевой и сопроводительной документации. Также нужен опыт вождения от трех лет. На более высокий доход до 65 тысяч рублей могут претендовать водители со знанием делового этикета и опытом работы водителем-курьером от одного года. На доход до 100 тысяч рублей могут претендовать те, кто имеют навыки доставки большого количества посылок и релевантный опыт работы до двух лет.

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Самая высокая зарплата для водителей-курьеров в Перми составляет 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании Superjob. «Зарплатный максимум для водителя-курьера в логистических компаниях в Перми — 100 тысяч рублей», — рассказали в компании. Средняя зарплата в городе составляет 53 тысячи рублей. Для того, чтобы зарабатывать до 35 тысяч рублей, достаточно иметь права категории «B», иметь стаж вождения от одного года и обладать знаниями об основных технических характеристиках авто. До 45 тысяч рублей сможет получать специалист с медицинской водительской справкой, навыками работы с кассой и оформления путевой и сопроводительной документации. Также нужен опыт вождения от трех лет. На более высокий доход до 65 тысяч рублей могут претендовать водители со знанием делового этикета и опытом работы водителем-курьером от одного года. На доход до 100 тысяч рублей могут претендовать те, кто имеют навыки доставки большого количества посылок и релевантный опыт работы до двух лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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