10 января 2023

Свердловчане нашли способ как доставить хлеб для бойцов

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Передача гуманитарной помощи от медицинского персонала Областной клинической больницы №3. Челябинск, продукты, гуманитарная помощь, своих не бросаем
Жители Талицы приготовят сухари для солдат в зоне спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Талицы (Свердловская область) решили передать бойцам в зону спецоперации высушенный хлеб и другие продукты, так как свежий хлеб доставить на фронт невозможно. Об этом рассказали в одной из социальных сетей Талицы.

«Свежий хлеб мы отправить не можем, но можем его высушить. Начинаем сбор сухарей», — поделились местные жители в группе соцсети «Вконтакте» «Подслушано Талица».

Жители Талицы участвовали в гуманитарных сборах для военнослужащих РФ в СВО. Местные жители и общественники из организации «Герои России» передали в ЛНР теплую одежду и продукты питания.

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Жители Талицы (Свердловская область) решили передать бойцам в зону спецоперации высушенный хлеб и другие продукты, так как свежий хлеб доставить на фронт невозможно. Об этом рассказали в одной из социальных сетей Талицы. «Свежий хлеб мы отправить не можем, но можем его высушить. Начинаем сбор сухарей», — поделились местные жители в группе соцсети «Вконтакте» «Подслушано Талица». Жители Талицы участвовали в гуманитарных сборах для военнослужащих РФ в СВО. Местные жители и общественники из организации «Герои России» передали в ЛНР теплую одежду и продукты питания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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