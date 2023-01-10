Свердловчане нашли способ как доставить хлеб для бойцов

Жители Талицы приготовят сухари для солдат в зоне спецоперации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Талицы (Свердловская область) решили передать бойцам в зону спецоперации высушенный хлеб и другие продукты, так как свежий хлеб доставить на фронт невозможно. Об этом рассказали в одной из социальных сетей Талицы.

«Свежий хлеб мы отправить не можем, но можем его высушить. Начинаем сбор сухарей», — поделились местные жители в группе соцсети «Вконтакте» «Подслушано Талица».

Жители Талицы участвовали в гуманитарных сборах для военнослужащих РФ в СВО. Местные жители и общественники из организации «Герои России» передали в ЛНР теплую одежду и продукты питания.