Свердловчане нашли способ как доставить хлеб для бойцов

Жители Талицы приготовят сухари для солдат в зоне спецоперации
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Жители Талицы (Свердловская область) решили передать бойцам в зону спецоперации высушенный хлеб и другие продукты, так как свежий хлеб доставить на фронт невозможно. Об этом рассказали в одной из социальных сетей Талицы.
«Свежий хлеб мы отправить не можем, но можем его высушить. Начинаем сбор сухарей», — поделились местные жители в группе соцсети «Вконтакте» «Подслушано Талица».
Жители Талицы участвовали в гуманитарных сборах для военнослужащих РФ в СВО. Местные жители и общественники из организации «Герои России» передали в ЛНР теплую одежду и продукты питания.
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