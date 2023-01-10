Кировский оптовый рынок в Екатеринбурге попал в список на снос

11 января 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

В стратегии развития Кировского района оптового рынка нет Фото: Анна Майорова © URA.RU В администрации Екатеринбурга представили задокументированные планы застройки Кировского оптового рынка (КОР). Информация появилась в обновленной Стратегии социально-экономического развития Кировского района, опубликованной на официальном сайте мэрии. Согласно документам, будет освоена бывшая площадка рынка на улице Высоцкого. Срок реализации проекта — до 2030 года. На этом мнесте планируется построить порядка 120 тысяч квадратных метров жилья. При этом, по словам источника URA.RU в мэрии, планов сносить КОР уже в ближайшее время у властей нет. О том, что Кировский оптовый рынок планируется снести, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял еще летом 2022 года. «Подойдет какое-то время и, может быть, функционал этой территории нужно будет заменить», — отмечал Орлов.

В администрации Екатеринбурга представили задокументированные планы застройки Кировского оптового рынка (КОР). Информация появилась в обновленной Стратегии социально-экономического развития Кировского района, опубликованной на официальном сайте мэрии. Согласно документам, будет освоена бывшая площадка рынка на улице Высоцкого. Срок реализации проекта — до 2030 года. На этом мнесте планируется построить порядка 120 тысяч квадратных метров жилья. При этом, по словам источника URA.RU в мэрии, планов сносить КОР уже в ближайшее время у властей нет. О том, что Кировский оптовый рынок планируется снести, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял еще летом 2022 года. «Подойдет какое-то время и, может быть, функционал этой территории нужно будет заменить», — отмечал Орлов.