10 января 2023

Кировский оптовый рынок в Екатеринбурге попал в список на снос

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Сортировка. Екатеринбург, мигранты, таганский ряд, рынок, китайский рынок
В стратегии развития Кировского района оптового рынка нет Фото:

В администрации Екатеринбурга представили задокументированные планы застройки Кировского оптового рынка (КОР). Информация появилась в обновленной Стратегии социально-экономического развития Кировского района, опубликованной на официальном сайте мэрии.

Согласно документам, будет освоена бывшая площадка рынка на улице Высоцкого. Срок реализации проекта — до 2030 года. На этом мнесте планируется построить порядка 120 тысяч квадратных метров жилья. При этом, по словам источника URA.RU в мэрии, планов сносить КОР уже в ближайшее время у властей нет.

О том, что Кировский оптовый рынок планируется снести, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял еще летом 2022 года. «Подойдет какое-то время и, может быть, функционал этой территории нужно будет заменить», — отмечал Орлов.

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В администрации Екатеринбурга представили задокументированные планы застройки Кировского оптового рынка (КОР). Информация появилась в обновленной Стратегии социально-экономического развития Кировского района, опубликованной на официальном сайте мэрии. Согласно документам, будет освоена бывшая площадка рынка на улице Высоцкого. Срок реализации проекта — до 2030 года. На этом мнесте планируется построить порядка 120 тысяч квадратных метров жилья. При этом, по словам источника URA.RU в мэрии, планов сносить КОР уже в ближайшее время у властей нет. О том, что Кировский оптовый рынок планируется снести, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял еще летом 2022 года. «Подойдет какое-то время и, может быть, функционал этой территории нужно будет заменить», — отмечал Орлов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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