10 января 2023

В Челябинской области 77 педагогов получат по миллиону рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Учителя получат выплаты по программе «Земский учитель» Фото:

В 2023 году в сельских школах Челябинской области через конкурсный отбор трудоустроят 77 педагогов. Прошедшие конкурс педагоги получат выплату в миллион рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального министерства образования.

«По федеральной программе „Земский учитель“ в 2023 году в сельских школах Челябинской области будут трудоустроены 77 учителей. По итогам конкурсного отбора они получат единовременную компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей», — отметили в пресс-службе ведомства.

Участниками конкурса смогут стать педагоги, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. Обязательные условия для претендента — наличие квалификации по соответствующей должности, готовность переехать и отработать не менее пяти лет в сельской местности. Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.

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В 2023 году в сельских школах Челябинской области через конкурсный отбор трудоустроят 77 педагогов. Прошедшие конкурс педагоги получат выплату в миллион рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального министерства образования. «По федеральной программе „Земский учитель“ в 2023 году в сельских школах Челябинской области будут трудоустроены 77 учителей. По итогам конкурсного отбора они получат единовременную компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей», — отметили в пресс-службе ведомства. Участниками конкурса смогут стать педагоги, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. Обязательные условия для претендента — наличие квалификации по соответствующей должности, готовность переехать и отработать не менее пяти лет в сельской местности. Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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