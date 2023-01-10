В Челябинской области 77 педагогов получат по миллиону рублей

Учителя получат выплаты по программе «Земский учитель» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В 2023 году в сельских школах Челябинской области через конкурсный отбор трудоустроят 77 педагогов. Прошедшие конкурс педагоги получат выплату в миллион рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального министерства образования.

«По федеральной программе „Земский учитель“ в 2023 году в сельских школах Челябинской области будут трудоустроены 77 учителей. По итогам конкурсного отбора они получат единовременную компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей», — отметили в пресс-службе ведомства.

Участниками конкурса смогут стать педагоги, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. Обязательные условия для претендента — наличие квалификации по соответствующей должности, готовность переехать и отработать не менее пяти лет в сельской местности. Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.