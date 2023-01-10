10 января 2023

Два большегруза заблокировали движение между двумя районами Челябинска. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дальнобойщики на М10. Москва, фуры, большегруз, грузоперевозки, дальнобойщики, транспортировка, логистика
Большегрузы застряли под одним из мостов

На дороге между Центральным и Ленинским районами Челябинска 11 января фура и «ГАЗель» застряли под мостом, заблокировав движение другим участникам. Очевидцы поделились видео с аварией.

Судя по кадрам, водители вместе заехали под мост. Однако расстояния между опорами моста не хватило, и они застряли. Другие участники дорожного движения были вынуждены искать другие пути для проезда проблемного участка.

URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД города. Там ответили, что авария произошла на Копейском шоссе. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Подробности ДТП будут позднее.

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На дороге между Центральным и Ленинским районами Челябинска 11 января фура и «ГАЗель» застряли под мостом, заблокировав движение другим участникам. Очевидцы поделились видео с аварией. Судя по кадрам, водители вместе заехали под мост. Однако расстояния между опорами моста не хватило, и они застряли. Другие участники дорожного движения были вынуждены искать другие пути для проезда проблемного участка. URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД города. Там ответили, что авария произошла на Копейском шоссе. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Подробности ДТП будут позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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