Два большегруза заблокировали движение между двумя районами Челябинска. Видео

Большегрузы застряли под одним из мостов Владимир Андреев © URA.RU

На дороге между Центральным и Ленинским районами Челябинска 11 января фура и «ГАЗель» застряли под мостом, заблокировав движение другим участникам. Очевидцы поделились видео с аварией.

Судя по кадрам, водители вместе заехали под мост. Однако расстояния между опорами моста не хватило, и они застряли. Другие участники дорожного движения были вынуждены искать другие пути для проезда проблемного участка.

URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД города. Там ответили, что авария произошла на Копейском шоссе. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Подробности ДТП будут позднее.