Дульный тормоз-компенсатор снижает уровень шума и выполняет функции пламегасителя при стрельбе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пермская компания «Борей» расширяет производство в связи с выросшим спросом на дульные тормозы-компенсаторы (ДТК, «глушители») — устройства для защиты органов слуха стрелка. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор ООО «Борей» Игорь Трефилов. Спрос на данный вид продукции подстегнула начавшаяся в феврале 2022 года спецоперация. По словам Трефилова, ДТК также выполняет функции пламегасителя при стрельбе. Это снижает заметность бойцов, которые используют его в зоне проведения спецоперации.

«Дульный тормоз снижает риск быть замеченным, поскольку уменьшает уровень шума при стрельбе из огнестрельного оружия и гасит пламя. До начала СВО порядка 20% произведенной нами продукции поставлялась силовым структурам, а 80% поступало на гражданский рынок. Сейчас ситуация кардинально поменялась — большая часть ДТК идет на фронт. То есть, если мы до спецоперации производили примерно 50 ДТК в месяц, то сейчас выпускаем 300 штук. В связи с этим мы расширяем производственную площадку, и в ближайшие дни переезжаем из Перми в поселок Хмели», — отметил Трефилов. По его словам, основные покупатели продукции — физлица и организации, которые желают помочь фронту.

Трефилов отметил, что основанная им компания «Борей» стала одной из первых в России, кто освоил производство ДТК. Она начала свою работу в 2021 году. Потребителями продукции компании помимо силовых структур являются стрелковые организации и охотники. «Борей», в том числе, производит дульные тормозы компенсаторы для автоматов Калашникова (АК-74, АК-12), пулемета Калашникова (ПКМ) и снайперской винтовки Драгунова (СВД). Также в планах — запуск производства тепловизоров и оптических прицелов.

Специальная военная операции РФ на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее вынужденной, отметив, что основная цель проведения СВО — денацификация и демилитаризация Украины.

«Борей» выпускает порядка 300 дульных тормозов в месяц Фото: страница компании «Борей», «ВКонтакте»

Продукция компании востребована в зоне проведения спецоперации Фото: страница компании «Борей», «ВКонтакте»