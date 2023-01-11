11 января 2023

Госэкспертиза одобрила строительство ФОК по тхэквондо в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие военно-патриотического клуба
Спорткомплекс построят на территории сквера по улице Молодогвардейцев Фото:

Проект по строительству ФОК по тхэквондо в Челябинске по улице Молодогвардейцев одобрен. Спорткомплекс получил положительную оценку госэкспертизы, сообщается на сайте ведомства.

«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по тхэквондо Всемирной Федерации Тхэквондо одобрено. Проект положительное заключение госэкспертизы», — говорится на сайте Единого Государственного реестра заключений.

Общая площадь объекта составит 2 тысячи 200 квадратных метров. Здание будет состоять из двух секций высотой в два и три этажа. В спорткомплексе будут расположены спортивные и тренажерные залы, зал для переговоров, гардероб, раздевалки, душевые, медицинский кабинет и кафе.

Спорткомплекс по тхэквондо появится на территории сквера по улице Молодогвардейцев. Застройщиком проекта выступает «Челябстройзаказчик». Строить новый ФОК будут в два этапа, заключительный запланирован на 15 октября 2023 года.

Ранее мэрия узаконила строительство нового спорткомплекса в Челябинске. Новый ФОК появится на земельном участке в Центральном районе недалеко от Карпового пруда.

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Проект по строительству ФОК по тхэквондо в Челябинске по улице Молодогвардейцев одобрен. Спорткомплекс получил положительную оценку госэкспертизы, сообщается на сайте ведомства. «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по тхэквондо Всемирной Федерации Тхэквондо одобрено. Проект положительное заключение госэкспертизы», — говорится на сайте Единого Государственного реестра заключений. Общая площадь объекта составит 2 тысячи 200 квадратных метров. Здание будет состоять из двух секций высотой в два и три этажа. В спорткомплексе будут расположены спортивные и тренажерные залы, зал для переговоров, гардероб, раздевалки, душевые, медицинский кабинет и кафе. Спорткомплекс по тхэквондо появится на территории сквера по улице Молодогвардейцев. Застройщиком проекта выступает «Челябстройзаказчик». Строить новый ФОК будут в два этапа, заключительный запланирован на 15 октября 2023 года. Ранее мэрия узаконила строительство нового спорткомплекса в Челябинске. Новый ФОК появится на земельном участке в Центральном районе недалеко от Карпового пруда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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