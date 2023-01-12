В соцсетях запустили фейк о медведе, бросающемуся на свердловчан. Видео

13 января 2023 в 00:35 Размер текста - 17 +

Видео с медведем, нападающим на тагильчан оказалось старым, которое снято в 2021 году в Нижневартовске Фото: Александр Елизаров © URA.RU В соцсетях и мессенджерах распространяют видео, на котором медведь бегает по району Нижнего Тагила (Свердловская область) и нападает на прохожих, в конечном итоге его сбивает водитель автобуса. Правда, позднее выяснилось, что видео снято в Нижневартовске в 2021 году. «В чатах кто-то рассылает фейковое видео. Нам уже пять человек прислали видео с медведем, который бегает то по Пышме, то по Нижнему Тагилу, то по Сортировке. Не верьте, это фейк», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». URA.RU писало о медведе, который в марте 2021 года бегал на улице Нижневартовска и сеял панику среди граждан. Люди были вынуждены спасаться от него на крыше автобусных остановок. Одного мужчину из лап хищника спас водитель автобуса, который намеренно сбил зверя. Позднее выяснилось, что медведь — цирковой, который сбежал из гостиницы.

В соцсетях и мессенджерах распространяют видео, на котором медведь бегает по району Нижнего Тагила (Свердловская область) и нападает на прохожих, в конечном итоге его сбивает водитель автобуса. Правда, позднее выяснилось, что видео снято в Нижневартовске в 2021 году. «В чатах кто-то рассылает фейковое видео. Нам уже пять человек прислали видео с медведем, который бегает то по Пышме, то по Нижнему Тагилу, то по Сортировке. Не верьте, это фейк», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». URA.RU писало о медведе, который в марте 2021 года бегал на улице Нижневартовска и сеял панику среди граждан. Люди были вынуждены спасаться от него на крыше автобусных остановок. Одного мужчину из лап хищника спас водитель автобуса, который намеренно сбил зверя. Позднее выяснилось, что медведь — цирковой, который сбежал из гостиницы.