В соцсетях и мессенджерах распространяют видео, на котором медведь бегает по району Нижнего Тагила (Свердловская область) и нападает на прохожих, в конечном итоге его сбивает водитель автобуса. Правда, позднее выяснилось, что видео снято в Нижневартовске в 2021 году.
«В чатах кто-то рассылает фейковое видео. Нам уже пять человек прислали видео с медведем, который бегает то по Пышме, то по Нижнему Тагилу, то по Сортировке. Не верьте, это фейк», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург».
URA.RU писало о медведе, который в марте 2021 года бегал на улице Нижневартовска и сеял панику среди граждан. Люди были вынуждены спасаться от него на крыше автобусных остановок. Одного мужчину из лап хищника спас водитель автобуса, который намеренно сбил зверя. Позднее выяснилось, что медведь — цирковой, который сбежал из гостиницы.
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В соцсетях и мессенджерах распространяют видео, на котором медведь бегает по району Нижнего Тагила (Свердловская область) и нападает на прохожих, в конечном итоге его сбивает водитель автобуса. Правда, позднее выяснилось, что видео снято в Нижневартовске в 2021 году. «В чатах кто-то рассылает фейковое видео. Нам уже пять человек прислали видео с медведем, который бегает то по Пышме, то по Нижнему Тагилу, то по Сортировке. Не верьте, это фейк», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». URA.RU писало о медведе, который в марте 2021 года бегал на улице Нижневартовска и сеял панику среди граждан. Люди были вынуждены спасаться от него на крыше автобусных остановок. Одного мужчину из лап хищника спас водитель автобуса, который намеренно сбил зверя. Позднее выяснилось, что медведь — цирковой, который сбежал из гостиницы.