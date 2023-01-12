Восемь муниципалитетов Челябинской области попали в антирейтинг по проблемам с отоплением

Рекордсменами по числу жалоб в ОНФ на холод в домах стали восемь муниципалитетов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Восемь муниципалитетов Челябинской области стали рекордсменами по числу жалоб в Народный фронт на отопление и попали в антирейтинг «С теплом — труба». Об этом URA.RU заявили 13 января в пресс-службе регионального ОНФ.

«Челябинск, Копейск, Сатка, Миасс, Чебаркуль и Каслинский, Верхнеуральский, Нагайбакский районы — муниципалитеты, которые возглавили антирейтинг „С теплом — труба“. Мы все жалобы направили его в прокуратуру», — сообщили URA.RU активисты.

В ОНФ отметили, что составили топ самых вопиющих нарушений. Так в Челябинске, в поликлинике на улице Мамина, ребенок не смог пройти ЭКГ из-за холода. По словам родителей, в процедурной «шторы стоят колом».

В Нагайбакском районе в поселке Балканы в здании почты всего четыре градуса. Сотрудники работают в варежках и валенках. Из-за холода не работает компьютер и селяне не могут оплатить коммунальные счета.

В Сатке в доме на улице Куйбышева слесаря игнорируют заявки. Одна из жительниц за свой счет промывала трубы, пытаясь вернуть в них тепло, но и это не помогло.