Полиция в ХМАО поймала бездомного, угнавшего детскую коляску

13 января 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Бродяга хотел сдать коляску на металлолом, но был пойман полицией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нефтеюганске бездомный украл каркас от детской коляски, стоявшей около дома в 9 микрорайона города. По данным сайта управления МВД по ХМАО, он попытался сдать украденное на металлолом, но его поймали. «Похищенное мужчина сдал в пункт приема металла. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье „Кража“», — указано в публикации. Полиции удалось задержать вора. Стоимость похищенного составила 7 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что бомж из ХМАО терроризирует жителей Нижневартовска. Он поселился в подъезде дома по улице Северной и вымогал деньги и сигареты.

В Нефтеюганске бездомный украл каркас от детской коляски, стоявшей около дома в 9 микрорайона города. По данным сайта управления МВД по ХМАО, он попытался сдать украденное на металлолом, но его поймали. «Похищенное мужчина сдал в пункт приема металла. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье „Кража“», — указано в публикации. Полиции удалось задержать вора. Стоимость похищенного составила 7 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что бомж из ХМАО терроризирует жителей Нижневартовска. Он поселился в подъезде дома по улице Северной и вымогал деньги и сигареты.