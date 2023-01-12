12 января 2023

Полиция в ХМАО поймала бездомного, угнавшего детскую коляску

© Служба новостей «URA.RU»
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Цветы. Дети. Пенсионеры. Курган, снег, зима, детская коляска
Бродяга хотел сдать коляску на металлолом, но был пойман полицией Фото:

В Нефтеюганске бездомный украл каркас от детской коляски, стоявшей около дома в 9 микрорайона города. По данным сайта управления МВД по ХМАО, он попытался сдать украденное на металлолом, но его поймали.

«Похищенное мужчина сдал в пункт приема металла. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье „Кража“», — указано в публикации.

Полиции удалось задержать вора. Стоимость похищенного составила 7 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что бомж из ХМАО терроризирует жителей Нижневартовска. Он поселился в подъезде дома по улице Северной и вымогал деньги и сигареты.

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В Нефтеюганске бездомный украл каркас от детской коляски, стоявшей около дома в 9 микрорайона города. По данным сайта управления МВД по ХМАО, он попытался сдать украденное на металлолом, но его поймали. «Похищенное мужчина сдал в пункт приема металла. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье „Кража“», — указано в публикации. Полиции удалось задержать вора. Стоимость похищенного составила 7 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что бомж из ХМАО терроризирует жителей Нижневартовска. Он поселился в подъезде дома по улице Северной и вымогал деньги и сигареты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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