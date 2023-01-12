Полиция в ХМАО поймала бездомного, угнавшего детскую коляску

Бродяга хотел сдать коляску на металлолом, но был пойман полицией
В Нефтеюганске бездомный украл каркас от детской коляски, стоявшей около дома в 9 микрорайона города. По данным сайта управления МВД по ХМАО, он попытался сдать украденное на металлолом, но его поймали.
«Похищенное мужчина сдал в пункт приема металла. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье „Кража“», — указано в публикации.
Полиции удалось задержать вора. Стоимость похищенного составила 7 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что бомж из ХМАО терроризирует жителей Нижневартовска. Он поселился в подъезде дома по улице Северной и вымогал деньги и сигареты.
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