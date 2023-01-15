Челябинцы написали на минометных снарядах имя Алексея Коннова, погибшего в ходе СВО (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Челябинские бойцы, находящиеся в зоне СВО, отомстили украинским националистам за погибшего товарища Алексея Коннова из села Париж. На видео, опубликованном в социальных сетях, они расписали минометные снаряды, которые в будущем будут уничтожать врага.

«От Филиппа, Руслана, Дениса, Коляна Березы за Леху Коннова. С любовью из Парижа», — написали бойцы на снарядах.

Как сообщает издание «Всходы», Коннов погиб в ноябре 2022 года. Его похоронили в родном селе.

Ранее военнослужащие из Миасса написали на пушке танка фамилию и имя погибшего товарища Александра Грачева. Десантник погиб, выполняя боевую задачу. На его похоронах в Миассе присутствовал весь город.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля прошлого года. Российские военнослужащие самоотверженно выполняют поставленные перед ними задачи.