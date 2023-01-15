15 января 2023
14 января 2023

Челябинские бойцы отомстили ВСУ за погибшего земляка. Фото, видео

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, минометный расчет, минометный снаряд, артиллерийская мина, подготовка военных
Челябинцы написали на минометных снарядах имя Алексея Коннова, погибшего в ходе СВО (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Челябинские бойцы, находящиеся в зоне СВО, отомстили украинским националистам за погибшего товарища Алексея Коннова из села Париж. На видео, опубликованном в социальных сетях, они расписали минометные снаряды, которые в будущем будут уничтожать врага.

«От Филиппа, Руслана, Дениса, Коляна Березы за Леху Коннова. С любовью из Парижа», — написали бойцы на снарядах.

Как сообщает издание «Всходы», Коннов погиб в ноябре 2022 года. Его похоронили в родном селе.

Ранее военнослужащие из Миасса написали на пушке танка фамилию и имя погибшего товарища Александра Грачева. Десантник погиб, выполняя боевую задачу. На его похоронах в Миассе присутствовал весь город.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля прошлого года. Российские военнослужащие самоотверженно выполняют поставленные перед ними задачи.

Челябинцы расписали минометные снаряды, которые будут уничтожать нацистов
Фото:

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Челябинские бойцы, находящиеся в зоне СВО, отомстили украинским националистам за погибшего товарища Алексея Коннова из села Париж. На видео, опубликованном в социальных сетях, они расписали минометные снаряды, которые в будущем будут уничтожать врага. «От Филиппа, Руслана, Дениса, Коляна Березы за Леху Коннова. С любовью из Парижа», — написали бойцы на снарядах. Как сообщает издание «Всходы», Коннов погиб в ноябре 2022 года. Его похоронили в родном селе. Ранее военнослужащие из Миасса написали на пушке танка фамилию и имя погибшего товарища Александра Грачева. Десантник погиб, выполняя боевую задачу. На его похоронах в Миассе присутствовал весь город. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля прошлого года. Российские военнослужащие самоотверженно выполняют поставленные перед ними задачи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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