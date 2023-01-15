Челябинские бойцы, находящиеся в зоне СВО, отомстили украинским националистам за погибшего товарища Алексея Коннова из села Париж. На видео, опубликованном в социальных сетях, они расписали минометные снаряды, которые в будущем будут уничтожать врага.
«От Филиппа, Руслана, Дениса, Коляна Березы за Леху Коннова. С любовью из Парижа», — написали бойцы на снарядах.
Как сообщает издание «Всходы», Коннов погиб в ноябре 2022 года. Его похоронили в родном селе.
Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля прошлого года. Российские военнослужащие самоотверженно выполняют поставленные перед ними задачи.
Челябинцы расписали минометные снаряды, которые будут уничтожать нацистов
Фото: группа «Подслушано „Париж“» в «ВКонтакте»
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Челябинские бойцы, находящиеся в зоне СВО, отомстили украинским националистам за погибшего товарища Алексея Коннова из села Париж. На видео, опубликованном в социальных сетях, они расписали минометные снаряды, которые в будущем будут уничтожать врага. «От Филиппа, Руслана, Дениса, Коляна Березы за Леху Коннова. С любовью из Парижа», — написали бойцы на снарядах. Как сообщает издание «Всходы», Коннов погиб в ноябре 2022 года. Его похоронили в родном селе. Ранее военнослужащие из Миасса написали на пушке танка фамилию и имя погибшего товарища Александра Грачева. Десантник погиб, выполняя боевую задачу. На его похоронах в Миассе присутствовал весь город. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля прошлого года. Российские военнослужащие самоотверженно выполняют поставленные перед ними задачи.