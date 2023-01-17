В Перми прибыльная компания ищет рабочих для выполнения оборонзаказа

Пермская компания «УралМонтажНаладка», в разы повысившая прибыль, ищет сотрудников для работы на предприятиях, в том числе относящихся к оборонно-промышленному комплексу. Компании требуются инженеры, монтажники и сварщики, которым обещают зарплату до 90 тысяч рублей. Объявления с описанием вакансий опубликованы на сайте Headhunter.
«Обязанности — выполнение работ на промышленных предприятиях, в том числе на объектах, связанных с выполнением гособоронзаказа. Приветствуется опыт работы в ПАО „Транснефть“, ОАО „РЖД“, ОАО „МРСК“. Требования — опыт работы и готовность к командировкам», — указано в объявлениях.
Также уточняется, что компания предоставляет своим сотрудникам спецодежду, проживание, суточные для питания на объектах, страхование жизни и здоровья. Заработная плата выплачивается дважды в месяц.
Пермское ООО «УралМонтажНаладка» занимается строительством, монтажом, проектированием, ремонтом и техобслуживанием энергетического оборудования. По данным сервиса СБИС, в 2021 году компания в шесть раз увеличила чистую прибыль, которая составила более 100 миллионов рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае расширяет штат Чусовской завод «Объединенной металлургической компании». Предприятие, получившее прибыль в два миллиарда, набирает рабочих на зарплату в 40 тысяч рублей.
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Пермская компания «УралМонтажНаладка», в разы повысившая прибыль, ищет сотрудников для работы на предприятиях, в том числе относящихся к оборонно-промышленному комплексу. Компании требуются инженеры, монтажники и сварщики, которым обещают зарплату до 90 тысяч рублей. Объявления с описанием вакансий опубликованы на сайте Headhunter. «Обязанности — выполнение работ на промышленных предприятиях, в том числе на объектах, связанных с выполнением гособоронзаказа. Приветствуется опыт работы в ПАО „Транснефть“, ОАО „РЖД“, ОАО „МРСК“. Требования — опыт работы и готовность к командировкам», — указано в объявлениях. Также уточняется, что компания предоставляет своим сотрудникам спецодежду, проживание, суточные для питания на объектах, страхование жизни и здоровья. Заработная плата выплачивается дважды в месяц. Пермское ООО «УралМонтажНаладка» занимается строительством, монтажом, проектированием, ремонтом и техобслуживанием энергетического оборудования. По данным сервиса СБИС, в 2021 году компания в шесть раз увеличила чистую прибыль, которая составила более 100 миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае расширяет штат Чусовской завод «Объединенной металлургической компании». Предприятие, получившее прибыль в два миллиарда, набирает рабочих на зарплату в 40 тысяч рублей.