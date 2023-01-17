В Перми прибыльная компания ищет рабочих для выполнения оборонзаказа

Компания готова платить сотрудникам до 90 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермская компания «УралМонтажНаладка», в разы повысившая прибыль, ищет сотрудников для работы на предприятиях, в том числе относящихся к оборонно-промышленному комплексу. Компании требуются инженеры, монтажники и сварщики, которым обещают зарплату до 90 тысяч рублей. Объявления с описанием вакансий опубликованы на сайте Headhunter.

«Обязанности — выполнение работ на промышленных предприятиях, в том числе на объектах, связанных с выполнением гособоронзаказа. Приветствуется опыт работы в ПАО „Транснефть“, ОАО „РЖД“, ОАО „МРСК“. Требования — опыт работы и готовность к командировкам», — указано в объявлениях.

Также уточняется, что компания предоставляет своим сотрудникам спецодежду, проживание, суточные для питания на объектах, страхование жизни и здоровья. Заработная плата выплачивается дважды в месяц.

Пермское ООО «УралМонтажНаладка» занимается строительством, монтажом, проектированием, ремонтом и техобслуживанием энергетического оборудования. По данным сервиса СБИС, в 2021 году компания в шесть раз увеличила чистую прибыль, которая составила более 100 миллионов рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае расширяет штат Чусовской завод «Объединенной металлургической компании». Предприятие, получившее прибыль в два миллиарда, набирает рабочих на зарплату в 40 тысяч рублей.